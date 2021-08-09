此路是我開！苗縣公館產業路颱風天遭地主挖斷　住戶受困陳情

▲苗栗縣公館鄉一條產業道路，地主趁颱風天時，竟用怪手把路挖斷，造成有民眾受困山上。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗縣公館鄉北河村一處產業道路，地主趁颱風豪大雨來襲，用怪手把整條道路挖斷不能走，造成沿路很多山崩都無法搶修，還有好幾戶人家被困無法下山，9日上午村民前往縣府前陳情抗議，只求給山上居民一條安全的路走。

當地住戶表示，公館鄉北河村苗26線這條通往舊北河國小的產業道路，2021年初時，縣府協助鄉親審認為既成道路，但地主向內政部提出訴願成功，委員會請苗縣府撤銷認定。未料7日一場颱風夾雜豪雨沖刷，劉姓地主竟直接雇怪手將道路挖斷，導致沿路大大小小落石都無法清除，甚至還有幾戶居民都受困山上無法下山。

▲▼地主將道路挖斷後，還在路旁豎立告示牌，禁止相關單位前來搶通道路，居民也都無法順利進出，相當危險。（圖／記者黃孟珍翻攝）

而這些居民9日上午10時集結苗栗縣政府，遞交陳情書，希望縣府單位可以幫忙協助；但苗栗縣政府工務處道路管理科長林釗群指出，之前認定既成道路，但因地主訴願成功，也別無他法；而鄉公所目前也在蒐集相關資料作業，近日將重新提出申請認定。

公館鄉公所也表示，因地主向內政部訴願成功，縣府的既成道路認定遭到撤銷；因屬於私人產權，除非地主同意，否則無法用公權力來執行搶修，不過鄉公所會蒐集補充相關資料，盡力協助住戶重新申請鑑定，讓居民能有一條安全回家的道路。

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