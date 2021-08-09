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7月鬼門開！威力彩上看13億　「5生肖」下半年財運衝天

▲▼威力彩連槓35期，頭獎彩金上看10億元。店家表示，雖然買氣略有回升，但比起過往還是天差地別，那種大排長龍的場景已不復存在。（圖／記者湯興漢攝）

▲威力彩連37摃，8/9頭獎上看13億元。（圖／記者湯興漢攝）

文／CTWANT

8月8日父親節，也是今年農曆7月鬼門開的日子，命理專家雨揚老師表示，「鼠、牛、龍、馬、猴」這5個生肖下半年財運直衝天際，一路賺飽飽到年底。

鼠 金錢運：

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1.下半年福氣滿滿，只要按照你的腳步一步一腳印進行，就一定會成功。可望在農曆11月遇到重要的貴人，藉由他的引薦，獲得待遇更高的工作，或提供更好的舞台，讓你得以展現才華，或是貴人介紹好良醫、好新房、好女婿、媳婦等。

2.投資也有好手氣，即便遇到市場出現動盪不安的狀況，但因為第六感敏銳，做好避險動作不致嚴重虧損。選擇可穩定獲利的標的，持續累積財富。

牛 金錢運：

1.上半年是「重整蓄電期」，很多角色、資源、財務都在整理階段，或者你在跟自己和解，又或跟家人在重整期，重整並不是在浪費時間，一切都結果都是最好的結果。

2.下半年是「牛」轉乾坤，創造財富的好時機！夏秋交替開始，牛寶寶的金錢運好轉，受到吉星相助，能化險為夷，不傷腦筋，以嶄新的事業開闢戰場，創造新利潤！

3.例如認識新的網路平台經營者、人氣直播主，幫你提升網路銷售的業績；或者結合實體與虛擬世界，讓商品有更多販售通路，錢越賺越多！

4.精打細算的牛寶寶，會做好財務分配，將固定的資金放入投資市場且長期獲利，讓你漸成富有之人！

虎 金錢運：

1.虎上半年雖面臨很多變數考驗，但都順利過關，雖然在金錢獲利上略減少，但不致失衡。下半年是你財運起飛的時機，尤其是在農曆8月時，很有機會獲得升遷當上大主管，率領團隊出擊，勝率令人豔羨！

2.你將開發出獨特實用的商品並大受歡迎。假使你是一個藝術家或作家，你在下半年也會創作出讓人驚艷的作品，讓你一舉揚名，且名利雙收喔！

3.記得惜福造福，自助人助！意氣風發時的你，有時候容易忽略他人感受。越是樂於佈施、越能保有暢旺人緣，財富才會更加源源不絕！

兔 金錢運：

1.上半年的錢財進出較頻繁，常為了控管開銷傷透腦筋，這個情況從農曆九月開始將有所好轉，透過減少支出及正財的穩定收入，存款將逐漸增加。

2.但下半年要憑藉著自制力，並貨比三家，才能擺脫財務困境。如兔寶寶想轉換工作跑道，滿建議往美容、藝術的方向前進，十分適合你。

龍 金錢運：

1.貴人運暢旺，能獲得更好的發展機會，只要做好準備，便可賺取更高的收入。尤其農曆10月後，職場表現亮眼，做業務的朋友將可拉高業績，賺到更多獎金；經營網拍的朋友，商品銷量也不斷提升，荷包滿滿！

2.受到某職場前輩的啟發，下半年你開始認真理財，會主動報名財經課程，買金融理財類型的書籍，或是看很多YouTube的理財頻道來充實投資知識，只要不求賺快錢，以中長期為布局來投資，可獲穩健的報酬。

蛇 金錢運：

1.上半年的收入受環境變動而減少。下半年的財運則起伏不定，也許某陣子收入不錯，但接著又因電器損壞、屋宅漏水等各種問題而不得不破財，記住要準備一筆緊急預備金，以備不時之需！

2.農曆8月、9月是開創財富佳機，因此現在開始可以選擇定期定額的股票、基金或者美金的投資，此時不要固步自封，可邁開步伐，拓展新業務，開闊眼界、廣結善緣，多結識人脈資源。

馬 金錢運：

1.今年整體運勢為第1名，上半年是接收各方助力，盡情發揮實力的階段，下半年則屬於收穫甜美果實的時機！例如上半年你精心開發的新商品，在下半年開賣後，立刻引起極大迴響，受到廣大歡迎，創下銷售佳績。

2.另外，馬寶寶在上半年會認識很多重要人物，會成為讓你在下半年更上層樓的重要貴人，也可能在這裡面找到將來的另一半！

3.比如協助你創業，或者幫你販售的商品，並在很多方面給予意見和指導，在網路平台上創造效益極大的口碑行銷，業績水漲船高！

4.應多吃清淡口味的餐飲，多靜坐調整七脈輪，減少身體負擔。

羊 金錢運：

1.今年逢「歲破」，影響到身體健康，生活上也面臨各種挑戰。上半年的諸多考驗讓你感到人情冷暖、備感辛苦，但別擔心，吃苦就是吃補，吃苦就是在培養我們的福德資糧，要珍惜、感恩！

2.下半年開始，危機處理能力明顯增強，能及時掌控狀況，以極佳的效率和極好的方式解決難題，令壞事殺傷力減半，並讓財運節節高升。

3.農曆10月開始，財運明顯轉佳，工作內容有轉變的朋友將更上手，業績提升，獎金增多。待業的人在這個時候好好找工作，不要急著就業，可以多找幾家，找到你真的覺得這是你的興趣，也是你的專長，這樣的工作能做得長久，改善過去的經濟狀況。

4.確保收入穩定後，想投資的羊寶寶可嘗試定期定額的存款方式，千萬不要貿然地投入短線市場中，容易受到衝擊喔。

猴 金錢運：

1.上半年在職場上獲得許多貴人相助。進入下半年後，將更獨當一面，無論是在職場還是在家，都能展現大將之風，大家願意聽你的指揮做事，獲得亮眼成果，進帳豐厚，很有成就感！

2.農曆十月及十一月的財運更旺，除了正財收入增加外，偏財運也亮眼！可於此時進軍投資市場，將賺到比預期中更好的利潤。

3.從事房地產、土地買賣的朋友，此時也是交易良機，要好好把握！

雞 金錢運：

1.今年是個轉換的一年，轉換勢必有好有壞，上半年的衝擊令你終於立下決心改變，例如開始創業做老闆；或本來是公務員，現在改賣保險，或當網紅做直銷，好消息是你所做的這些決定，都能協助你廣開財源，增加更多收入！

2.農曆10月是賺錢的好時機，可接獲大筆的訂單，或遇上重量級的貴人幫你打開更多的銷售通路，這個時期所賺進的財富，可能會比過往多1倍!

3.也許你覺得上半年沒賺到什麼錢，但是不要擔心，機會是給有準備的人，下半年有可能財運翻倍。

狗 金錢運：

1.狗寶寶在上半年可能因公司轉型，而失去原本穩定的工作；也可能在業績方面的訂單下滑，收入短少。

2.但下半年會順利找到解套方式，例如透過兼職工作來增加財源，或運用社群、人脈來衝人氣，創造更好的業績。比方上半年你有事情想做沒做到，像是想出租店面卻沒租出去，下半年機會就來了，不用太擔心。

3.農曆11月、12月時，財運會明顯上揚，此時出現女性貴人在事業上助你一臂之力，讓訂單量暴增或靈感源源不絕。或者你也可以嘗試進入跟女性相關的行業工作，如美容業、女裝業、彩妝業，都會令你如魚得水，賺取更多金錢！或找女合夥人、女主管，將客戶鎖定在女性，會比較容易成功。

豬 金錢運：

1.「守財」是豬寶寶下半年的一大課題，賺得多，但支出多的話也是留不住金錢。農曆9月時，尤其會有種「財進財出」的狀態，比方說家中長輩突然需要醫藥費，或者家裡突然要修繕、搬遷新家的裝潢費，一直追加預算，都是一筆不小的開銷。

2.建議想開源的豬寶寶不要安於現狀，多參加各種社團與人交流，打開自己的人際關係，人脈越廣，多參加一些課程，補充自己不足的地方，未來賺錢的管道才會越來越多。也可嘗試異業結盟，增添品牌知名度，創造更多利潤。

3.投資上切記保守，不要一昧跟風炒股，對於不熟悉的投資如虛擬貨幣等，更是不要貿然嘗試，以免虧本。也不要幫人作保、輕易借錢出去，未來會變成一種危機。

▼雨揚老師表示，下半年新運勢啟動，「生肖鼠龍牛馬猴」的人財運旺衝天際。（圖／翻攝自臉書／雨揚樂活家族）

7月鬼門開！雨揚老師：5生肖下半年財運直衝天際

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