嘉義縣農糧類災損近2千萬　瓜果類較為嚴重

▲嘉義縣山海區傳出農業類災損。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

受低壓帶及西南氣流影響積淹水導致多項作物災情陸續傳出，嘉義縣截至110年8月6日為止，農糧類災損金額已達1896萬3000元，翁章梁8日上午會同立委陳明文、蔡易餘、水上鄉長劉敬祥、中埔鄉長李碧菁、布袋鎮長陳鳳梅等民意代表分別前往水上鄉勘查木瓜、絲瓜、中埔鄉木瓜、布袋鎮西瓜、越瓜、東石鄉苦瓜等作物受損狀況。

翁章梁指出，近期豪大雨造成水淹農田，對農業產生嚴重傷害，有些農田滅頂、大雨對農作物根系產生影響，在吸收過多水分後，也對植株產生傷害，木瓜因此發霉、各項瓜類果實出現腐爛等情形。

翁章梁說明，將盡快清查所有傷害並彙報中央，盡快申請中央救助；此次大雨後，農田修復將需要花費諸多時間，更需要農委會的協助，希望能將傷害降到最低，讓農民能盡快復耕，是他最大的期待！

▲嘉義縣長翁章梁及立委蔡易餘查看農業類災損。（圖／嘉義縣政府提供）

蔡易餘指出，農委會應體恤此次大雨造成全面性農損，由地方政府確認品項後，農委會核定災害救助措施，農委會主委陳吉仲昨日已作出類似宣示，希望明天便能將正式公文發給地方，讓地方政府在確認損害品項後盡快核定，省去過去需會勘、提報等作業，助農民盡快拿到補助，得以復耕維持生計。

經勘查木瓜、西瓜、越瓜、苦瓜已出現果實腐爛情形，絲瓜的雌花黃化掉落，僅存雄花而無法結果；陳明文說明，這幾天分別在各鄉鎮實際會勘，農損相當嚴重，農委會已了解豪雨成災問題，將盡速核撥救助款，減少層層上報程序。





農業處表示，近期西南氣流將持續帶來雨勢，提醒農民做好預防措施，若田區出現災損，請儘速將災損情形通報公所，除請公所人員拍照外，農民自行拍攝照片時，應包含日期、相鄰田區、可識別田區位置背景及衛星定位資訊，並自行標示田區座落地段號，於公告受理期間內送公所，也可作為災損佐證資料。

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