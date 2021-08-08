台64八里段半個月追撞1死3傷　新北警增測速+14天交通大執法

▲台64車禍頻傳，新北警增設測速照相並實施14天交通大執法 。（圖／記者陳以昇翻攝）

記者陳以昇／新北報導

新北市台64線因台北港端出口施工，所有車輛均提前從八里匝道下平面道路，自6月底封閉往台61路段後，共發生3起重大車禍，造成1死3傷意外；為改善頻繁事故，新北市交大與交通局、公路總局多次到場會勘，將在出口處增設預告號誌，更會在台64進入隧道前及下匝道縮減道路段，設移動式測速，避免車輛超速造成事故。

▼新北警稽查大型車是否裝設行車視野輔助系統 。（圖／記者陳以昇翻攝）

據了解，台64線台北港端出口因施工，自2021年6月30日起封閉往台61路段，導致車輛需提前在八里匝道下平面道路，造成匝道前發生多起重大交通事故；7月14日上午發生10車連環追撞，造成1死2傷；同月21日又發生5車事故，幸好沒人傷亡；8月1日又發生追撞，造成一名婦人手部骨折，共釀1死3傷。

▼大型車視野輔助系統有助於觀察車輛四周，避免死角造成事故 。（圖／記者陳以昇翻攝）

新北市警局分析事故，因為下八里匝道前為觀音山隧道長下坡彎道，下橋處設有紅綠燈管制，事故疑因大型車為爭道搶快，有超速行駛、未保持安全距離及超載導導致追撞。

新北市交大為改善交通工程設施，會同本市交通局、公路總局多次現場會勘，研擬改善方案，已在八里出口增設預告號誌及標示牌面，確保車輛均可提前辨識路口燈號，並於沿線設警示牌面，提醒大型車駕駛試踩煞車、減速慢行，並監控下匝道車流，彈性調整中華路商港路口號誌秒數，加強疏導。

新北市警方也在7月15日起，加強台64快速道路砂石車及大型車各項違規取締，更於2.85k觀音山隧道八里端出口處，設置固定式測速照相，在進入隧道前及下匝道縮減車道路段，機動性擺放移動式測速照相，防止車輛車速。

另自8月9日至22日為期14天，全市同步實施「大型車大執法」，針對砂石車、大貨車在易違規時段及路段加強攔檢，並配合6月1日起強制大型車裝設行車視野輔助系統，加強稽查，如查獲未依規定裝設，可處汽車所有人12,000元以上24,000元以下罰鍰，如輔助系統無法正常運作，仍繼續行車者，可處汽車所有人9,000元以上18,000元以下罰鍰。

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