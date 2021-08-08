吃200年還有剩！奧運奪牌「豪送6噸白米」　網笑了：她已經領過7噸

▲石川佳純2016里約奧運就領過6噸白米。

記者黃可昀／綜合報導

隨著奧運賽事即將告一段落，選手除了抱著獎牌歸國，還能獲得許多獎品與贊助。不過日本選手「石川佳純」在女子桌球團體賽拿下銀牌後，獲得的獎品竟然是6公噸的白米，驚人分量簡直吃一輩子都吃不完，網友笑稱她根本是「被迫轉型開米店的奧運選手！」

知名球評石明謹在臉書表示，日本桌球選手石川佳純是日本全國農業協調組合連合會（以下簡稱「全農」）贊助的選手，在東奧桌球女子團體項目打出銀牌，女單則止步8強，賽後全農立即送上100俵的白米當作獎勵，總重量重達6噸，還可以在2022年3月底前都享有「不限金額不限人數」的所屬燒肉餐廳吃到飽。

[廣告]請繼續往下閱讀...

石明謹指出，依照每人每一年吃進的白米量平均，這6噸的白米「可以讓石川佳純吃一百年還有剩」，他看了忍不住笑說「是想吃死誰？慎選贊助商！」

據了解，這已經不是石川佳純第一次拿到全農的獎品，她2012年參與倫敦奧運時拿到團體賽銀牌，當時全農就送上1噸白米；2016年里約奧運團體賽銅牌，全農同樣送上6噸白米，再加上這次東奧的6噸，石川佳純從之前到現在總共收到13噸白米，絕對夠她吃200年以上。

網友尷尬表示，「在江戶時代已經是40石高的武士家庭惹」、「羨慕耶～～全家靠她吃飯了」、「可以選一次領還是月領嗎？一次領有倉儲的問題，而月領會越來越多....」、「要是燒肉白米天天吃，2022就要從桌球轉型成舉重」、「其實有價值的不是米，而是那張全農的產品免費使用護照，那個不僅是燒肉可以免費吃，全農旗下產品都可以免費使用。」