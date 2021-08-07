影／14歲全紅嬋「王者榮耀打中路」　嘆「防沈迷系統」讓她不過癮

▲全紅嬋透露自己愛玩手機遊戲，也嘆「防沈迷系統」讓她打得不過癮。



記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸14歲小將全紅嬋奪得東京奧運女子跳水10公尺跳台項目金牌，她所經歷的艱苦訓練歷程也成為全球焦點。不過，除了艱苦的訓練外，全紅嬋平時其實喜歡玩手機遊戲，尤其是最熱門的《王者榮耀》，只是由於年齡過小，在「防沈迷系統」限制之下，每天最多只能玩1個小時。

▼全紅嬋拿下跳水金牌，成為全球焦點。（圖／路透社）



根據陸媒報導，全紅嬋的室友兼同門師姐陳藝文透露，全紅嬋平時喜歡打遊戲，打《王者榮耀》水平還湊合。但因為全紅嬋只有14歲，還未成年，在「防沈迷系統」的限制下，每天只能玩1個小時。

全紅嬋先前受訪時，也曾提及自己愛玩手機遊戲，她說，自己最喜歡玩「吃雞」及《王者榮耀》，「可是它限制時間啊，我沒到年齡啊，只能玩一個小時，只能玩兩盤，不夠！玩吃雞（我）垃圾了一點點，王者還好還好，運氣不好的時候會0-5、0-6、0-10，搞得我心態崩了。」

▼《王者榮耀》是大陸最熱門的手機遊戲。（圖／CFP）



奪金之後，全紅嬋接受一場網路採訪時，也不小心又聊到《王者榮耀》，她表示，自己目前一直停留在鉑金階級，主要打中路，最喜歡玩的角色是「安琪拉」「小魯班」這一類型的輸出角色。

得知金牌得主全紅嬋也愛玩《王者榮耀》之後，許多玩家都感到與有榮焉，紛紛請求《王者榮耀》官方推出一個「奧運冠軍」造型。但對此，《王者榮耀》官方並未有回應。

▼全紅嬋接受網路訪問，不小心又聊到《王者榮耀》。



《王者榮耀》是大陸科技公司「騰訊」所研發的多人線上競技遊戲，在大陸相當受歡迎，並有職業聯賽。不過，由於部分人過度沈迷於該遊戲，造成許多社會問題，騰訊從2017年開始推出了「防沈迷系統」，依照目前規定，未成年人非節假日每天限玩1小時、節假日限玩2小時，未滿12歲的未成年人禁止在遊戲內消費。

此外，大陸官方近期多次點名網路遊戲所造成的社會問題，官媒也批評網路遊戲是「精神鴉片」，令騰訊相當重視，於日前宣布將與全行業進行討論，擬禁止所有12歲以下未成年人進入遊戲。

▼全紅嬋奪金，教練將她抱起慶祝。（圖／路透社）

