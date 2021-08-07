快訊／高鐵「苗栗=台中」雙向停駛！南下只到苗栗、北上只到台中

記者李宜秦／台北報導

受到熱帶性低氣壓與西南氣流影響，西半部今日出現劇烈降雨，部分縣市停班停課。高鐵苗栗路段受大雨造成邊坡落石影響，全線以單線雙向模式運轉，高鐵公司表示，南下列車自12點起自南港站發車後，僅行駛至苗栗站；北上列車自12點15分起自左營站發車後，僅行駛至台中站。

▲原盧碧颱風挾帶豪雨襲台，高鐵苗栗段發生土石崩落入侵路線事故。（圖／高鐵提供）

高鐵公司表示，今（7）日上午受苗栗路段持續大雨影響，造成邊坡滑動範圍有擴大之虞，為確保營運及旅客安全，高鐵公司宣布暫停苗栗至台中區間雙向運轉，以確保安全，造成旅客不便敬請見諒。

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▲▼受到邊坡滑落影響，高鐵苗栗至台中段停駛。（圖／記者謝盛帆攝）

高鐵公司表示，南下列車自12:00起(825車次)自南港站發車後，僅行駛至苗栗站。旅客若有繼續南下行程，可搭乘接駁巴士至台中站後轉乘高鐵列車。北上列車自12:15(1226車次)左營站發車後，僅行駛至台中站，旅客若有繼續北上行程，可搭乘接駁巴士至苗栗站後轉乘高鐵列車。

高鐵公司提醒，因防疫期間實施全車對號座影響，旅客換乘列車後將無法繼續安排原座位，敬請見諒。高鐵公司建議旅客儘速調整行程，若有退換票需求將免收手續費。

高鐵公司於第一時間成立緊急應變中心，高鐵人員亦於現場持續監控邊坡狀況，並將在確保營運安全前提下規劃明(8)日營運狀況，確定後儘速對外公告。

▲高鐵單線行駛，部分列車延誤。（圖／高鐵提供）

網友上午在PTT發文詢問，「有人現在在南下高鐵上嗎？」引發議論。部分網友回報現場狀況「倒退回苗栗站嗎」、「停在苗栗了」、「要退回苗栗了 安全還是比較重要啦」、「桃園到台中在車上+1」；另有網友崩潰表示「已經耽誤80分鐘了」。