東京地鐵隨機砍傷9人　嫌犯逃進超商就逮：我累了

▲日本地鐵。示意圖非本文事發地點。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社

日本東京的世田谷區小田急線電車6日晚間有男子在車廂內持刀亂砍，導致9名乘客受傷，其中1人重傷。行凶男子逃逸後，在6公里遠的杉並區被發現，被帶至警局調查。

日本放送協會（NHK）報導說，6日晚上8時半（台灣時間7時半）左右，東京世田谷區成城學園前車站附近的小田急線（電車路線名稱）電車車廂內，有男子持刀亂砍乘客。

東京警消單位表示，這起案件導致9人受傷，都有意識，但其中1名20多歲女性背部等多處被刀刺傷，傷勢嚴重。

警方表示，持刀砍傷乘客的男子後來跳下電車逃逸，疑似凶器的刀子和男子的手機掉落在車廂內。

電車內隨機砍人事件發生後約1個小時半後，6日晚上10時左右，在6公里遠處的東京都杉並區，疑似行凶的男子被發現，被趕至的警方帶走。

報導說，疑似行凶男子年齡看起來30多歲，來到杉並區的1家超商告訴店長說：「我就是現在媒體報導發生事件的犯人。我逃累了，不想逃了。」此男當時身體有部分沾著血跡。

後來警方接獲通知，多名警員趕至，將此男子押上車子帶走。警方調查他之後，將辦理正式逮捕他的手續。