出生僅212公克！「世界最小嬰兒」尿布都比她大　13個月後現況曝

▲新加坡一名女嬰提早4個月出生。（圖／National University Hospital）

圖文／CTWANT

這應該是世界上最小的早產女嬰！新加坡一名女嬰，提早4個月出生，體重只有212克，相當於一個蘋果的重量，當時被醫院判定「存活機會渺茫」，然而在經過13個月後，女嬰終於度過難關，平安出院和爸媽一起回家。

綜合外媒報導，女嬰出生時僅212克，身高只有24公分，分娩時間不到25周，遠低於平均的40周，她的媽媽在診斷出患有「妊娠毒血症」，因此提早4個月緊急剖腹產，否則對母女都相當危險。

▲女嬰經過一年多的治療，終於平安出院。（圖／National University Hospital）

醫院表示，女嬰活下的機會有限，由於身體虛弱，肺部還沒有發育，只能仰賴呼吸器。由於女嬰的皮膚太薄，監測嬰生命徵象的工作人員很難將探測儀貼在她身上，正常的新生兒尿布都比她的身體還大，因此工作人員自己剪裁，做成適合女嬰的尺寸。

據了解，女嬰接受多次治療，並被連接到許多機器上，以幫助她維持生命。女嬰的爸媽為了給女兒治療，籌措27萬601美元（約753萬新台幣），用來支付她長期住院的費用。

▲女嬰仍須仰賴呼吸器。（圖／National University Hospital）

經過13個月的妥善照顧，女嬰順利成長發育，體重也增加了，終於在上個月出院回家。儘管女嬰仍需要使用呼吸器，醫生樂觀看待：「未來她會好轉的」，醫院也在聲明中提到，女嬰在出生時就出現健康併發症，但她堅持不懈努力成長，激勵了周圍的人，使她成為一個在疫情期間出生的非凡嬰兒。

根據愛荷華大學最小嬰兒登記處的數據，原本的紀錄保持者是美國一名女嬰，2018年出生時體重僅245克，如今紀錄已被打破。

延伸閱讀

▸ 成仙了？桃園宮廟驚見「豬哥亮」神像 網看傻：拜出國深造嗎

▸ 陳時中認國內疫苗「現在就很告急」 全台AZ、莫德納存量曝光！

▸ 攝影師捕捉「倒立飛行」的鵝 鳥類專家：年輕的鵝學新技巧「炫耀」