蔡英文任內美國完成12次對台軍售　5300億買了什麼一次看

▲M109A6自走砲。（圖／Army Times）



記者陶本和／台北報導

美國拜登（Joe Biden）政府上任以來，首度宣布對台軍售，國務院批准售台40門M109A6自走砲（新型155公厘火砲及精準彈藥），金額約7.5億美元（約新台幣208億元）。回顧總統蔡英文上任以來，美國對台軍售常態化下，目前已累計總價190.8億美元（約5300億新台幣）。

美國國防安全合作局（DSCA）4日表示，國務院批准售台40門M109A6自走砲（新型155公厘火砲及精準彈藥），金額約7.5億美元（約新台幣208億元）。DSCA指出，這項軍售將使台灣軍隊持續現代化，並保持可靠的防禦能力，符合美國國家、經濟與安全利益，有助於提升台灣安全，維持區域政治穩定、軍事平衡與經濟進步。

事實上，蔡英文上任以來，在美國川普政府時代，已有11次對台軍售，建立美國對台軍售「常態化」的模式，而這11次的軍售金額也達到183.3億美元。至於這次拜登政府上任後，首度批准對台軍售，統計蔡英文上任已完成12項軍售案，總價來到190.8億美元。

回顧蔡英文任內的各項軍售，首先在2017年6月29日，總價約14.2億美元，共出售50枚HARM反輻射飛彈、56枚聯合距外武器（JSOW）空對地飛彈、46枚MK48魚雷、16枚標準二型（SM-2）飛彈備份組段及技術支援；另外，還有168枚MK54輕型魚雷轉換套件、四艘紀德級驅逐艦AN /SLQ-32（V）3電戰系統性能提升、SRP偵蒐雷達後續維持、MK41垂直發射系統（商售），以及其他項目的後續維修、人員訓練等。

接著，2018年9月24日，美國售出總價3.3億美元，包括F-16 戰鬥機、C-130 運輸機、F-5 戰鬥機、經國號戰鬥機等四型機的5年份標準航材零附件及相關後勤支援系統。隨後，2019年4月15日，美國路克基地F-16戰機飛行員訓練及後勤維護續約，價格為5億美元。

2019年7月8日，美方售出22.24億元，包括素有「地表最強戰車」之稱的「M1A2T艾布蘭主力戰車」108輛，還有14輛M88A2救濟車、16輛M1070A1運輸車、16輛M1000運輸板車、250枚短程刺針飛彈。

在2019年8月20日，美方售出66架F-16 V型戰機（Block 70型），以及75具奇異公司F110發動機及相關裝備與支援，總價80億美元；其中，F-16V戰機預計會在2026年完成交機。

2020年5月20日，美國售出MK48魚雷（Mod 6 AT）18枚以及備料、支援與測試設備、運輸器、培訓與技術後勤支援，總價約1.8億美元；同年7月10日，再售出愛國者三型飛彈零組件相關更換、維修、測試與後勤支援，總價約6.2億美元。

隨後，2020年10月21日，美國售出海馬斯多管火箭系統、AGM-84H/K增程型距外陸攻飛彈(SLAM-ER)，以及F-16新式偵照莢艙(MS110)，總價約18.113億美元。2020年10月26日，又出售魚叉海岸防禦系統（HCDS），價值23.7億美元。

在2020年11月3日，則出售4架MQ-9B（可裝配武器）、2座固定地面控制站、2座移動控制站與14個選擇性有效反欺騙模組（SAASM）嵌入式全球定位系統（EGI）、SeaVue海上巡邏雷達，總價6億美元；而2020年12月8日，則出售戰地訊息通訊系統，其中包含154個通訊節點、24個通訊繼繼電器、8套網管系統，總價2.8億美元。

▼蔡英文上任後「美對台軍售」列表。（圖／記者許立昕整理製表）



▼ 美軍「M109A6」帕拉丁型（Paladin）自走砲。（圖／達志影像／美聯社）

