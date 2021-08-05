　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

蔡英文任內美國完成12次對台軍售　5300億買了什麼一次看

▲▼M109A6。（圖／Army Times）

▲M109A6自走砲。（圖／Army Times）

記者陶本和／台北報導

美國拜登（Joe Biden）政府上任以來，首度宣布對台軍售，國務院批准售台40門M109A6自走砲（新型155公厘火砲及精準彈藥），金額約7.5億美元（約新台幣208億元）。回顧總統蔡英文上任以來，美國對台軍售常態化下，目前已累計總價190.8億美元（約5300億新台幣）。

美國國防安全合作局（DSCA）4日表示，國務院批准售台40門M109A6自走砲（新型155公厘火砲及精準彈藥），金額約7.5億美元（約新台幣208億元）。DSCA指出，這項軍售將使台灣軍隊持續現代化，並保持可靠的防禦能力，符合美國國家、經濟與安全利益，有助於提升台灣安全，維持區域政治穩定、軍事平衡與經濟進步。

事實上，蔡英文上任以來，在美國川普政府時代，已有11次對台軍售，建立美國對台軍售「常態化」的模式，而這11次的軍售金額也達到183.3億美元。至於這次拜登政府上任後，首度批准對台軍售，統計蔡英文上任已完成12項軍售案，總價來到190.8億美元。

回顧蔡英文任內的各項軍售，首先在2017年6月29日，總價約14.2億美元，共出售50枚HARM反輻射飛彈、56枚聯合距外武器（JSOW）空對地飛彈、46枚MK48魚雷、16枚標準二型（SM-2）飛彈備份組段及技術支援；另外，還有168枚MK54輕型魚雷轉換套件、四艘紀德級驅逐艦AN /SLQ-32（V）3電戰系統性能提升、SRP偵蒐雷達後續維持、MK41垂直發射系統（商售），以及其他項目的後續維修、人員訓練等。

接著，2018年9月24日，美國售出總價3.3億美元，包括F-16 戰鬥機、C-130 運輸機、F-5 戰鬥機、經國號戰鬥機等四型機的5年份標準航材零附件及相關後勤支援系統。隨後，2019年4月15日，美國路克基地F-16戰機飛行員訓練及後勤維護續約，價格為5億美元。

2019年7月8日，美方售出22.24億元，包括素有「地表最強戰車」之稱的「M1A2T艾布蘭主力戰車」108輛，還有14輛M88A2救濟車、16輛M1070A1運輸車、16輛M1000運輸板車、250枚短程刺針飛彈。

在2019年8月20日，美方售出66架F-16 V型戰機（Block 70型），以及75具奇異公司F110發動機及相關裝備與支援，總價80億美元；其中，F-16V戰機預計會在2026年完成交機。

2020年5月20日，美國售出MK48魚雷（Mod 6 AT）18枚以及備料、支援與測試設備、運輸器、培訓與技術後勤支援，總價約1.8億美元；同年7月10日，再售出愛國者三型飛彈零組件相關更換、維修、測試與後勤支援，總價約6.2億美元。

隨後，2020年10月21日，美國售出海馬斯多管火箭系統、AGM-84H/K增程型距外陸攻飛彈(SLAM-ER)，以及F-16新式偵照莢艙(MS110)，總價約18.113億美元。2020年10月26日，又出售魚叉海岸防禦系統（HCDS），價值23.7億美元。

在2020年11月3日，則出售4架MQ-9B（可裝配武器）、2座固定地面控制站、2座移動控制站與14個選擇性有效反欺騙模組（SAASM）嵌入式全球定位系統（EGI）、SeaVue海上巡邏雷達，總價6億美元；而2020年12月8日，則出售戰地訊息通訊系統，其中包含154個通訊節點、24個通訊繼繼電器、8套網管系統，總價2.8億美元。

▼蔡英文上任後「美對台軍售」列表。（圖／記者許立昕整理製表）

▲▼蔡英文上任後「美對台軍售」列表。（圖／記者整理製表）

▼ 美軍「M109A6」帕拉丁型（Paladin）自走砲。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼ 美軍「M109A6」帕拉丁型（Paladin）自走砲。（圖／達志影像／美聯社）

ET快訊
東京奧運各國獎牌統計！中華隊加油！

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

朱立倫專訪放鳥！王淺秋怒酸「領教朱式風格」：沒把別人放眼裡

高端缺保護力數據卻列公費施打　她：對陳時中最後一絲敬意破滅了

跆拳道、空手道傻傻分不清　陳椒華道歉自嘲：暴露一日運動迷身份

空手道文姿云東奧奪銅寫歷史　蔡英文讚：妳真的很棒，以妳為榮

小S挺國手遭陸網友出征　馬英九說話了！

奧運文佔8成！蔡英文臉書隻字未提災情　她諷：彷彿國內一片祥和

南投市長宋懷琳宣布：投入縣長初選！　籲國民黨中央公平公正公開

「小清新」文姿云4強戰開打！郭台銘喊加油：奬牌顏色想要更亮的

高鐵宜蘭站7月底選址跳票　陳歐珀喊「不要政治卡關」

北市：「X men」與台北無關　陳其邁說法含糊、不負責任

吳宗憲邊唱歌邊亂入Sandy直播　他一看鏡頭驚訝：蛤！才1千多人喔

網友標戴資穎評3點「失誤太多」　她罕見說重話：站場上的不是你

王瞳哽咽痛訴「像跟機器人結婚！」　艾成吐實：我失去了感受，我會改

經濟部證實2人註冊麟洋配決勝點 王齊麟打臉設計師：沒意願配合！

女孩拍淹水照...蟑螂在她背上爬 後方民眾目睹嚇歪：我不敢提醒她

超豪華COVER！王子、郭雪芙合唱　挑戰《鬼滅之刃》《鬼怪》等4語夯劇主題曲

健美女超狂肌力！大腿夾爆西瓜　「3顆花7.5秒」直接刷新世界紀錄

魏哲鳴《賀先生》戀愛腦開竅「釣魚吻.高爾夫吻」　一本正經撒嬌「打史妳～」...胡意旋白眼：分手！

王思佳曝老公「全程陪產+錄影」：4K的　產後他「猛盯女兒」..怨：沒看過我半眼

利路修火速切割「違反一中原則」品牌！　陸網瘋讚：利老師三觀正

朱立倫專訪放鳥！王淺秋怒酸「領教朱式風格」：沒把別人放眼裡

高端缺保護力數據卻列公費施打　她：對陳時中最後一絲敬意破滅了

跆拳道、空手道傻傻分不清　陳椒華道歉自嘲：暴露一日運動迷身份

空手道文姿云東奧奪銅寫歷史　蔡英文讚：妳真的很棒，以妳為榮

小S挺國手遭陸網友出征　馬英九說話了！

奧運文佔8成！蔡英文臉書隻字未提災情　她諷：彷彿國內一片祥和

南投市長宋懷琳宣布：投入縣長初選！　籲國民黨中央公平公正公開

「小清新」文姿云4強戰開打！郭台銘喊加油：奬牌顏色想要更亮的

高鐵宜蘭站7月底選址跳票　陳歐珀喊「不要政治卡關」

北市：「X men」與台北無關　陳其邁說法含糊、不負責任

他爆料「工地內幕」！施工品質對不起上漲房價　屋主看了會中風

人夫「硬不了」控訴16年無性生活　妻子吐真實原因大逆轉

「小清新」文姿云東奧摘銅　空手道霸氣在職棒開球

快訊／快躲好！盧碧催生「颮線」夜襲南台　4大警報齊發：防強風雨

快訊／擬下禁令「打過2劑」才給入境　美國官員正式回應了！

快訊／台灣疫情趨穩！新加坡允許旅客抵境篩檢「陰性免隔離」

高雄氣爆、小林村救援都有牠！搜救犬卡拉安詳過世　最後日記超惹淚

七夕必搶限定美妝！YSL「小黑條」奢華禮盒、嬌蘭紅絲絨唇膏買4送5

買長榮上船！借10萬「假紓困真炒股」下場曝光　他急壞求助

南韓輸球「不列隊」、贏球插旗示威　留日本隊在場上鞠躬

東奧英短跑名將哭著走完200公尺　熱身時受傷忍痛完賽…感動全場

政治熱門新聞

陳時中怒回記者「態度不健康」　他轟：囂張什麼？

蔡壁如：對陳時中最後一絲敬意破滅了

快訊／新北仍有確診餐飲內用喊卡？　侯友宜曝5大監測指標

小S遭陸網友出征　馬英九說話了！

快訊／新北＋4「3例是新增個案」　分布板橋、淡水、汐止、永和

朱立倫專訪放鳥！王淺秋怒酸：挑三揀四

新北爆2起群聚取消餐飲內用？　侯友宜：該收回就收回

快訊／連勝文宣布退出國民黨主席選舉　理由是因為「他」

新北公布最新足跡　台北101、2家遠百、家樂福

五倍券一套10張　行政院宣布：全面普發「不排富」

即／爭取「每人普發現金1萬」　高雄市議會通過提案

五倍券要來了！實體+數位同步發行　一招直接領現金

「小清新」文姿云4強戰開打！郭台銘喊加油：奬牌顏色想要更亮的

跆拳道、空手道分不清　陳椒華道歉：暴露一日運動迷身份

更多熱門

關鍵字：

蔡英文.美國對台軍售

讀者迴響

熱門新聞

魏如萱「刪光奧運文」挨轟　長文吐真實心聲

文姿云要嫁了！愛情長跑11年男友身分曝

官媒聲援小S　斥大陸網友「亂扣台獨帽子」

鬼門開最後倒數　民俗專家曝六大禁忌不信邪、當心卡到陰

王瞳哽咽痛訴「像跟機器人結婚」

柯宇綸嘆「可惜小S選擇保護自己」　曝風波唯一解法

福原愛採訪中哽咽：可以活到現在，是中國人支持

文姿云落敗對手含淚捧臉對話　她笑了

盧碧還ㄍㄧㄥ著！豪雨紫爆恐發警報

市長咬選手金牌　東奧組委會回應

女童溺水狂掙扎　母顧吃便當「溺斃才驚覺」

小S表態非台獨　謝和弦開嗆：兒子怎敢回家吃飯？

王瞳崩潰「8點半睡有什麼夫妻生活？」

爸爸外出採買　回家女兒成焦屍崩潰

英拳擊手奧運摘銀卻拒戴銀牌　原因曝光

更多

最夯影音

更多
吳宗憲邊唱歌邊亂入Sandy直播　他一看鏡頭驚訝：蛤！才1千多人喔

吳宗憲邊唱歌邊亂入Sandy直播　他一看鏡頭驚訝：蛤！才1千多人喔
網友標戴資穎評3點「失誤太多」　她罕見說重話：站場上的不是你

網友標戴資穎評3點「失誤太多」　她罕見說重話：站場上的不是你

王瞳哽咽痛訴「像跟機器人結婚！」　艾成吐實：我失去了感受，我會改

王瞳哽咽痛訴「像跟機器人結婚！」　艾成吐實：我失去了感受，我會改

經濟部證實2人註冊麟洋配決勝點 王齊麟打臉設計師：沒意願配合！

經濟部證實2人註冊麟洋配決勝點 王齊麟打臉設計師：沒意願配合！

女孩拍淹水照...蟑螂在她背上爬 後方民眾目睹嚇歪：我不敢提醒她

女孩拍淹水照...蟑螂在她背上爬 後方民眾目睹嚇歪：我不敢提醒她

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

中華隊加油！最強賽事全紀錄

中華隊加油！最強賽事全紀錄

ETtoday與你一起為選手加油！最即時！最多元！最豐富的新聞全在這裡！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

滿額拿好禮！送喵喵離胺酸

滿額拿好禮！送喵喵離胺酸

寵物雲毛毛商城消費滿額送喵喵離胺酸！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面