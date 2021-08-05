快訊／第五輪疫苗對象今起預約！　陳時中14：00親自說明

▲中央流行疫情指揮中心記者會。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（8/5）日為因應COVID-19疫情，下午2時由指揮官陳時中說明疫情及防疫作為等事宜。疫苗登記預約平台3日中午12點結算，第五輪提供51.9萬人打莫德納疫苗，今天上午10點開始可以上網預約，下午2點也會重啟登記；另針對高端疫苗檢驗封緘數量問題，陳時中昨天一度反指提問記者「用這態度不是一個健康態度」引發批評，相關事宜估計將於會中回應。

第五輪將提供莫德納疫苗，預估符合資格人數51.9萬人，其中能接種第一劑的是7/19中午12時之前登記打莫德納的「65歲以上長者」以及「55歲以上第九類對象」，一共45.1萬人；接種第二劑則是第一類至第三類孕婦等四類對象，約6.8萬人。這些對象於8月5日上午10時至8月7日中午12時止開放預約，預定施打日期則是8月11日至8月17日。

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針對高端疫苗數據，記者昨追問，「高端到底送了幾批疫苗作為封緘檢驗使用，為什麼問了2天，指揮中心都沒有辦法給出相關數據，難道是無法掌握疫苗批次和數量嗎？」陳時中難掩不耐，直指媒體「這樣的問法不好，我昨天就跟你講我忘了問，第一天問，我不知道，第二天說我忘了問，用這樣的態度不是一個健康態度。」並強調，送驗幾批跟大眾利益關係不大。