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社會 社會焦點 保障人權

高雄男打籃球「無罩撩妹」慘了　運發局要加強督導！最重罰1.5萬

▲▼全國新冠肺炎疫情提升至三級警戒，指揮中心呼籲民眾減少外出，公園遊戲場遊具、涼亭、運動設施、籃球場等公共設施暫停開放，籃球框,防疫,遊憩設施。（圖／記者李毓康攝）

▲打籃球仍要戴好口罩。（圖／記者李毓康攝）

記者賴文萱、許宥孺／高雄報導

高雄市政府自降二級警戒後開放室外籃球場，不過，近日卻有民眾在中正技擊館旁的籃球場直擊許多人不戴口罩，或是打球口罩拉到下巴，擔憂成防疫破口。對此，高雄市運發局表示，會請同仁加強勘查。沒戴口罩打球，依傳染病防治法可裁處新台幣3千元以上1.5萬元以下罰鍰。

有民眾近日打球時在中正技擊館旁的籃球場直擊許多人打球沒戴好口罩，甚至有一男沒戴口罩，坐場邊與辣妹聊天，沒遵守社交安全距離，恐成為防疫破口。

運發局表示，目前進入技擊館時有要求要戴口罩才能入場，打球也規定要全程戴好口罩，不過，因為打籃球運動量大，有些民眾確實打完球喝水後就會忘記戴上去，若有發生此事會請同仁再加強勘查跟督導。

▲▼高雄中正技擊館。（圖／翻攝自中正技擊館官網）

▲高雄中正技擊館。（圖／翻攝自中正技擊館官網）

運發局提醒，現在打籃球依然要戴好口罩，除會加強督導民眾之外，也會配合警方巡邏，若違規未戴，可依傳染病防治法開出舉發單，並函請高雄市衛生局裁處，依法可裁處新台幣3千元以上1.5萬元以下罰鍰。

警方表示，近日並無接獲此報案，不過警戒降級後，市府希望以勸導為主，因此派出所皆有規劃員警到場巡邏，目前普遍看到的狀況是，運動民眾常會把口罩戴在下巴，員警見狀會立刻上前勸導。

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