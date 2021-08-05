世上只有2傳染病完全消失！　醫：當年SARS讓人對新冠有錯誤幻想

▲本土疫情趨緩，雙北防疫規範逐漸鬆綁。（圖／記者屠惠剛攝）



記者崔子柔／綜合報導

新冠病毒肆虐全球超過1年半，在疫苗附蓋率逐漸升高之際，不少人期待何時能斬斷新冠病毒？小兒科醫師陳木榮則說，歷史上只有2個傳染疾病完全消失，大家要做好和新冠病毒共存的心理準備。

陳木榮昨（4）日在臉書《柚子醫師的育兒診療室》上分享，常常有人問他新冠病毒什麼時候會從世界上消失？疫情之初很多人覺得咬咬牙就過去，頂多幾個月就能輕鬆過生活，「但是目前歷史上已知明確消失的傳染疾病只有兩個」。

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▲多數民眾已恢復通勤上班。（圖／記者屠惠剛攝）



陳木榮指出，2002年出現的SARS在2004年5月後消失，當時全世界8000多人感染，774人死亡，另一則是人類史上第一個用疫苗對抗的疾病天花，但從發明疫苗到根除也花了接近200年。

陳木榮提到，因為當年SARS的經驗，「一開始大家有了錯誤的幻想，覺得COVID-19也有可能同樣快速消失」，他認為，要新冠病毒從世界上消失非常困難，關於疫苗的謠言也會讓難度加劇，「人類在接下來的多年都要考慮跟COVID-19和平共存，所以大家一定要做好心理準備，用盡一切方法保護好自己」。

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