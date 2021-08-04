荷蘭F-16伴飛迎接「奧運英雄」　戰機致敬國際早有前例

▲荷蘭在2018年，就曾以F-16戰機伴飛，迎接冬奧英雄。（圖／翻攝自Facebook／KLM Royal Dutch Airlines）



記者林彥臣／綜合報導

台灣的羽球代表團在東京奧運表現亮眼，總統蔡英文指示空軍升空伴飛，迎接英雄返國，由於4架幻象-2000戰機升空1.5小時粗估成本需花費600萬，對此包括資深媒體人趙少康等人質疑應該省下相關經費，用在國手身上。不過以戰機致敬奧運英雄，台灣並非首例，荷蘭過去也曾戰機升空，迎接奧運英雄。

2018年舉行的平昌冬季奧運， 荷蘭拿下8金、6銀、6銅，總共20面獎牌，在所有參賽國中排名第5名。荷蘭航空（KLM）當時在臉書粉絲專頁上PO出一支近2分鐘短片，並且寫道「請繫好安全帶，加入我們奪牌奧運英雄的航班」。

▲F-16戰機的主觀視角，前方就是荷蘭冬奧英雄的專機。（圖／翻攝自Facebook／KLM Royal Dutch Airlines）



荷蘭的網友當時看到影片表示， 「看到雞皮疙瘩掉滿地！特別是F-16護送那段！」、「多美麗的方式來讓我們認識運動員。其他國家應該從中學習」、「你們的行銷團隊也應該獲得獎牌…幹得好！」、「在這個時刻，我身為荷蘭人感到相當自豪！」、「太棒了！我很高興看到荷蘭航空尊重他們的運動員」、「這就是正確對待國家代表隊的方式」、「當我聽到『歡迎回家』時，真的讓我好感動」。