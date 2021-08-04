9人打兩劑AZ仍染疫「6人滿14天」 莊人祥：疫苗突破性0.002％

記者嚴云岑／台北報導

接種疫苗不代表完全免疫，指揮中心今（4）日公布最新接種疫苗後確診個案，接種後第二劑後0~13天有3例，間隔14天以上有6例，都是沒有併發症的輕症，若以此計算，「疫苗突破性」只有6例，佔整體突破性感染發生比率的0.002％。

中央流行疫情指揮中心7月底公布國內新冠疫苗安全監測報告，結果發現有5名個案接種兩劑AZ疫苗，而且滿14天之後仍然確診，換算下來疫苗失效率為0.004%，今日又新增1例，但因為整體接種率提升，因此突破性感染發生比率降至0.002％。

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依據指揮中心7月公布的國內新冠疫苗安全監測報告，統計發現，自3月22日以來至7月21日之間，共有13萬2467人完成兩劑AZ疫苗接種，其中有9人仍然確診，而這9人當中，有5人已經接種兩劑滿14天。

進一步細看資料，9名染疫當中有6人是18~49歲較年輕年齡層，另有1人50~64歲，2人是65歲以上；而接種滿14天的染疫5人都是無併發症之輕症，14天內尚未獲得完整保護的個案中，有1名65歲以上長者出現肺炎，其餘也是輕症。

指揮官陳時中日前表示，現在打完疫苗，最好有保護力95%，換句話說還是有5%的人仍然會確診，「打完疫苗會確診並不是很稀奇」，還是有可能性，所以打完疫苗還是要做好自我保護，疫苗是一種保護，戴口罩、勤洗手也是保護力。