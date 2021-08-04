全台首家咖啡補習班不敵疫情默默收攤　女董負債2千萬聲請破產

▲J.Coffee School所屬的棨楊餐飲，疫情下默默收攤。（圖／翻攝google maps）

記者羅志華／台北報導

新冠肺炎疫情衝擊民生，不少店家選擇休業停損，在台北有70年歷史的「成吉思汗蒙古烤肉」近日傳出停業，讓不少老客人相當惋惜，但全台首家教育部立案的咖啡補習班「J.Coffee School」，所屬的棨楊餐飲公司，卻在日前默默聲請破產，黃姓負責人剩餘的4668萬餘元資產，不足償還6171萬餘元台幣及3萬餘元歐元債務，北院裁定黃姓負責人破產。

黃姓女董座於2005年創立棨楊公司，旗下「J.Coffee School」，除推廣咖啡外，也提供有心創業人士相關技術諮詢及協助開店，不料碰上肺炎疫情使營運大受影響，5、6月間更不斷遭各家銀行追討債務，名下房產連存款雖價值4668萬3716元，但債務卻高達6171萬5442元、及3萬8330歐元，無力償還下只好聲請破產。

法院依黃姓負責人提供的資料，及相關銀行追討債務的法院裁定，認定他已無法清償債務，而在清查他的房產的後，認定價值應為4818萬餘元，破產債權經計算後，為台幣1964萬3341元及3萬8330歐元，考量他房產價值扣除抵押後，仍有600餘萬元價值，可供組成破產財團，另計算他2年期間的必要生活費為74萬餘元。

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