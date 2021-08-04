賀東奧奪牌再+1！ROYCE’巧克力「第2件5折」　賣場優惠一次看

▲City’super祭出ROYCE’醇巧克力「第2件5折」優惠。（圖／city`super提供）



記者林育綾／綜合報導

慶祝2020東奧我國奪牌數創新高，除了4大超商、全聯、家樂福等賣場推出限時優惠以外，搜羅許多異國美食的city’super也祭出北海道知名巧克力品牌ROYCE’「第2件5折」優惠，20枚醇巧克力第2件只要140元，全系列共有10種口味。

●city’super

City’super祭出ROYCE’醇巧克力「第2件5折」優惠，該系列在台灣銷售僅次於明星商品生巧克力、巧克力洋芋片，為在台熱銷前三名商品系列，一年可締造銷售破萬盒以上的佳績。原價280元，如今第2件5折只要140元。

▲ROYCE’醇巧克力共有10種口味。（圖／city`super提供）

醇巧克力共有10種口味，年度熱銷冠軍為「醇巧克力委內瑞拉特濃黑巧克力口味」，是一種口感較苦澀的巧克力，可享受單純來自可可精緻的氣味，並感受到委內瑞拉可可豆的堅果和水果香氣，具有良好的酸度；年度熱銷亞軍為「醇巧克力迦納甜味黑巧克力口味」，使用單一可可豆產區迦納可可豆，精緻平衡可可豆的酸味及苦味，是一款精緻甜味的巧克力。

●全聯

即日起至8/8，推出多款商品會員限定「買1送1起」優惠，包括「世界球后」戴資穎曾經代言過的品牌，像是娘家熬雞精、舒跑運動飲料、愛之味純濃燕麥等。

▲慶祝東奧奪牌新高，全聯祭出優惠。（圖／全聯福利中心）

其他包含「Crystal Valley礦沛氣泡水」、「悅氏Light鹼性水」、「悅氏山苦瓜油切茶」、「健酪乳酸飲料」、「本事橘品海苔」、「華元六福村Aircorn玉米脆餅」、「迷你Orea餅乾」、「cama精選咖啡豆」、多款沖泡咖啡、濾掛咖啡、茶品、洗沐用品⋯等則是「買1送1」優惠。

另也有多款跟「金牌」有關的商品，像是寫著「拿金牌了啦！」標語的金牌台啤、金沙巧克力、雀巢金牌微研磨咖啡等也都有優惠。

●家樂福

家樂福陸續對應每次東奧奪牌，不間斷推出獨家特惠。為了恭賀羽球再添銀牌，即日起至8/4（三）再祭出5大優惠，包括會員獨享單筆購買冰箱、冷凍櫃、洗衣機（日立/國際牌除外）、含39型以上液晶顯示器或電視（SONY除外）的家電，滿5000元送500元家電現金折價劵。而單筆購買鍋具、濾水商品（開飲機濾芯除外），滿2,000元送200元現金折價劵。

▲慶賀東奧亮眼成績，家樂福推出限時優惠。（圖／家樂福提供）



此外還有「舒跑運動飲料」590ml、4罐特價67元，「氣炸人生冷凍氣炸雞塊」特價79元，「羽球用品」全面85折。

日前也慶賀羽球男雙人組奪金牌，推出「維力真爽系列風味麵」5包入特價59元，慶祝奪牌「真爽」。由於選手李洋為金門人，為了紀念歷史一刻，家樂福「金門店」直接送，同樣在即日起至8/4，只要單日消費731元以上（紀念7月31日奪金），「真爽蔥辣牛肉風味麵泡麵」直接送1袋，活動期間每日限量前100位。

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