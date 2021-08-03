印度也派特遣艦隊進入南海　將與美日澳和沿岸國家軍演

▲美國、日本、澳洲、印度等四方戰略對話成員，2020年在阿拉伯海北部舉行聯合軍演。（圖／達志影像／美聯社）



記者王致凱／綜合報導

印度國防部2日宣布，印度海軍將派出一支由4艘軍艦組成的特遣艦隊前往南海進行為期2個月的演訓和部署，其間將與美國、日本、澳洲等四方對話伙伴海軍舉行聯合軍演。

據悉，此特遣艦隊包括一艘飛彈驅逐艦、一艘飛彈巡防艦、一艘反潛護衛艦和一艘飛彈護衛艦。此支特遣艦隊將於8月初從印度基地啟航，預計在南海部署2個月，但印度軍方沒有提供具體時間表。

印度國防部表示，除了四方戰略對話伙伴外，印度軍艦也將與南海沿岸國家海軍合作，包括新加坡、越南、印尼和菲律賓等國。印度國防部聲明說，「這類海上行動是基於共同的海洋利益以及對航行自由的承諾，強化了印度海軍與友好國家之間的協同合作，」

最近數周，各路海軍在南海動作頻頻。先前英國皇家航母打擊群才剛駛入南海，是伊麗莎白女王號航空母艦（HMS Queen Elizabeth）首次部署在亞太地區。德國海軍也於2日宣布，巴伐利亞號巡防艦（Bayern）已經從威廉港啟航前往南海，為20年來首次。

根據CNN報導，新加坡南洋理工大學拉惹勒南國際研究學院（RSiS）海軍事務研究員科爾（Collin Koh）表示，印度海軍此次動作顯然是為了在馬六甲海峽以東展示存在感，但他並不期待印度軍艦會有任何對抗性動作，因為單是將軍艦派往南海，就已經滿足新德里的戰略目的。

►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天給你熱門話題10分鐘