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中國官媒稱：英艦來南海「就是犯賤」　如有實質動作就是找抽

▲▼ 英國首相強生21日登上伊莉莎白女王號視察。（圖／路透）

▲英國「伊莉莎白女王號」航母戰鬥群通過南海。（圖／路透）

記者林彥臣／綜合報導

英國「伊麗莎白女王號」（HMS Queen Elizabeth）航母戰鬥群25日通過馬六甲海峽進入南海後。對此中國官媒《環球時報》發文表示，英國如果想在南海扮演脅迫中國的角色，就是犯賤，如果有實質動作，就是找抽。

《環球時報》社評指出， 伊麗莎白女王號來南海，無疑是為刷英國的存在感，「我們要在此嚴正警告這個航母編隊：克制和守規矩是他們必須遵守的本分，請好好走成熟的國際航道，離中國島礁12海浬領海遠一點」。

社評指出，美國軍艦已經有過多次闖中國南海島礁12海浬領海的先例，中方迄今保持了最大克制，但這不意味著我們會長期容忍這樣的挑釁，更不意味著美國的盟友都可以學習華盛頓的危險姿態。中方的驅離行動隨時有可能加碼，往未來看，制止闖領海的入侵行徑是中國註定要不斷強化的鬥爭。

▲▼東風-21中程彈道飛彈,東風-21D。（圖／路透社）

▲環球時報強調，航母在中程飛彈面前不堪一擊。（圖／路透社）

社評強調，中國在不斷加強針對南海的軍事力量建設，這些建設不光是向南海部署軍艦，更是體系性的軍事鬥爭準備，南海熱點地區與中國大陸的距離非常適合中國多款中程飛彈發揮作用，美國及其追隨者如果只是數南海上誰的航母多，誰的戰機多，那就錯了，「那些航母在極端軍事鬥爭的情況下全都不堪一擊」。

社評指出，南海是國際海上通道，它的航行自由歷來是充分的，在國際法允許的情況下，包括美國和盟友的軍艦都可以從那裡不受阻礙地通行，但是如果那些軍艦想施加地緣政治壓力，在那些航線上築起一道圍堵中國的牆，那麼那些軍艦一定會受到來自中國的對抗，而且這種對抗的強度必將不斷增加。

社評警告，英國來南海刷存在感，這個念頭本身就包含了一定的危險性，我們尊重包括英國在內的各國軍事力量在南海，享有國際法賦予的通行權利，但倫敦如果試圖在南海形成有地緣政治意義的軍事存在，就是在打破南海現狀，而英國根本就沒有重塑南海格局的能力，準確說，「英國如果想在南海扮演脅迫中國的角色，就是犯賤，如果有實質動作，就是找抽」。

社評最後強調，美國來南海「發揮作用」，是它霸權主義的表現，它讓南海成為了大國博弈的新前線，中國將在這裡與美國了結霸權與反霸權的鬥爭，其他域外國家都請躲遠點，不要自找「誤傷」。

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