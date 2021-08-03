歌手林凡遭瘋狂女粉騷擾7年　她偷開門「送禮物」瞎扯：是默契

▲歌手林凡遭瘋狂蔡姓女粉絲侵入住處，並辯稱要送禮物給林凡。（圖／華納音樂提供）

記者黃宥寧／台北報導

唱紅犀利人妻主題曲女歌手林凡，遭48歲蔡姓女粉絲長期騷擾，蔡女向林凡求愛不成竟多次潛入林家更動手抓傷林凡、連保護她吳姓友人也慘遭踹下體。今年3月士林地方法院依侵入住宅罪判蔡女3月徒刑、2個傷害罪各處2月徒刑，合併應執行刑6月，蔡女不服向高院提出上訴。林凡對此再對蔡女提告妨害自由，士林地檢署偵結提起公訴。

林凡表示，2019年7月18日、同年7月24日、8月11日、8月25日、8月27日共5次，蔡女無故闖入住家，多次經勸導無效，經調閱監視器後對蔡女提告。

偵查時，蔡女表示進入住處是想送禮物給林凡，去之前有傳簡訊告知，先前也都以該方式送禮物，更強調「林凡從沒表示異議」更無辜表示「我知道這是違法，所以未再犯」。

林凡證述「每一次都沒有經過我同意，我有向她說不要再騷擾我，不要來我家也不要留東西」對此也強調，她已經再三說明、好言相勸，發脾氣也有，更對蔡女嚴正表示「已造成我的恐懼，那種恐懼是我需要報警的恐懼」林凡表示，她請蔡女停止、不要再侵入她的個人範圍、不要變本加厲跑到她家，過去5 、6 年講了無數次不要再騷擾，但蔡女仍堅持這麼做，更導致林凡精神壓力很大。

檢察官勘驗監視器、林凡與她母親證詞，認定蔡女私自開啟林凡家庭院圍籬鐵門闖入事實，依5次侵入住宅犯行、犯意個別，建請法院分論併罰。

蔡女瘋狂舉止不只一樁，她在2019年聖誕夜，擅自闖進林凡家庭院，將禮物放在木椅上後，便埋伏於車庫，見林凡回來上前要求談話遭拒，竟抓著林凡的手企圖闖進屋內，吳男喝斥「這已經是人家家裡了」，雙方隨即爆發肢體衝突，過程中蔡女不僅嘴咬吳男手臂，更腳踢下體，吳男也順勢還手。

蔡女表示，聖誕夜來送禮，是她與林凡多年來的默契，當時會想要跟林凡進屋，是怕遭吳男攻擊，才會想躲進去避難。

但林凡證詞打臉蔡女，痛訴她僅短暫和蔡女當過1個月好友，而蔡女卻因想發展「進一步關係」遭拒，開始瘋狂地打電話、又在3年內傳了7000封電子郵件騷擾，之後蔡女更不時闖入她家，多年來她好說歹說也沒用，「那種恐懼，是我需要報警的恐懼」。

林凡表示，當天她看到庭院中的「禮物」，就知道蔡女又來了，見對方躲在車庫更是害怕，而蔡女會想跟她進屋，才不是因為要躲避吳男攻擊，而是因她把「禮物」丟出門，蔡女才一時崩潰衝來與她拉扯。

吳男出庭證稱，他當時見蔡女與林凡糾纏，在一旁喝斥阻止，不料蔡女竟上前一拳打向鼻樑，逼得他在情急下還手。法官參考驗傷紀錄依入侵住宅、傷害罪，判蔡女6月徒刑，吳男則因正當防衛，無罪；蔡女不服向高院提出上訴，全案審理中。

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