驚見媳婦跟小王親密床照！婆婆氣炸與兒聯手反擊　她秒下跪痛哭道歉

▲人妻與小王拍親密床照，婆婆發現後氣炸，丈夫事後也怒提告求償，判決結果出爐。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

記者陳韻如／桃園報導

桃園人妻小君（化名）與小王阿宏（化名）爽遊花蓮，2人還拍下親密床照，卻不小心被婆婆看見，小君當下下跪痛哭道歉，而其丈夫知情後氣得一狀告上法院。不過，小君事後辯稱，該照片是在KTV所拍攝，且是丈夫沒有盡夫妻義務，她才在婆婆質問時說出氣話坦承外遇，但法官不採信其說法，最終仍判她與阿宏須賠償丈夫5萬元。

小君丈夫指控，他與小君2018年7月間結婚，並育有一子，但沒想到才結婚一年，小君就與阿宏發生婚外情，並在2019年11月間同遊花蓮更同住一房過夜，甚至還拍下2人同床的親密合照，氣得他憤而對2人提告求償。

不過，小君則辯稱，她是自己獨自一人到花蓮，並沒有跟阿宏一同住宿，而照片是2人在2020年1月間參加阿宏友人KTV聚會時於沙發上所拍攝的。

對此，法官調閱民宿住宿資料發現，2人床照上的顯示日期與入住資料相符，且小君也坦承照片上就是她與阿宏，再加上2人又在小君於民宿過夜後的早上7時53分許在床上依偎拍照，依照常理來說，2人應是一同過夜同宿。

另外，小君的婆婆也曾拿該床照質問小君，當時小君更下跪痛哭道歉，但小君卻辯稱，是因丈夫並未履行夫妻義務，她才在婆婆質問時說氣話坦承外遇，但事實上並沒有。

對此，法官認為，小君的舉動明顯是因為有跟阿宏發生親暱關係而內心愧疚，難以認定是氣話，且縱使沒有證據證明她與阿宏有通姦行為，但到民宿過夜還同床共枕，明顯已經逾越一般朋友交往的範疇，因此認定2人侵害小君丈夫配偶權，最終判2人須賠償5萬元。全案可上訴。