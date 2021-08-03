太可愛忍不住動手了！某政務官胞弟強吻女童　判10月聲請再審

記者羅志華／台北報導

某政務官胞弟唐姓男子，於2018年9月間在淡水某宮廟多次親吻陌生女童，直到遭旁人制止才收手，事後稱「看女童太可愛，一時忍不住」，檢方依加重強制猥褻罪起訴，法院一審判1年6月徒刑，二審判10月，判決經最高院駁回上訴確定；唐男聲請再審，高院3日開庭訊問約10分鐘就結束，唐男與父親離去時不願受訪，本案將擇期裁定。

▲某政務官胞弟唐姓男子，因強吻女童判刑10月確定後聲請再審，8/3日與父親低調出庭、不願受訪。（圖／記者羅志華攝）

唐男於2018年9月19日晚間，帶兒子到淡水某宮廟遊玩，遇上一位少婦帶2歲及4歲的女兒，竟趁對方照顧2歲妹妹不注意時，對4歲女童又親又抱，短短4分鐘內便強吻4次；女童父親事後調閱監視器提告，在臉書不悅表示，「有位男性帶著小孩來玩耍，居然莫名其妙靠近我女兒」，唐男道歉稱行動前未徵得家長同意，「是我的疏失與不禮貌」。

法院一審判唐男1年6月徒刑，二審法官認為，唐男患有躁鬱症，犯案前因更換藥物影響病情，案發時輕躁症發作、辨識能力及控制能力均顯著降低，另考量他犯後即向女童父母道歉，也實際賠償達成和解、取得對方諒解，改輕判10月徒刑，最高院於5月28日駁回唐男上訴，全案確定。

唐男於判決確定後聲請再審，3日在父親與律師陪同下出席，庭訊僅約10分鐘就結束，父子倆低調不願受訪，高院將擇期裁定是否再審。

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