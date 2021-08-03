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社會 社會焦點 保障人權

快訊／不爽老車被報廢！逆子火燒父親店面　引燃大龍炮再開車撞

記者張君豪／台北報導

台北市南港區研究院路某鎖店稍早發生逆子駕車衝撞父親開設鎖店及縱火燒店的離譜事件；原來鄭姓男子（39歲）因不滿父親把他日用的老舊休旅車拿去報廢，認為兩老對他不尊重，居然持去漬油和大龍炮去父親鎖店潑油縱火，火勢一度延燒，所幸警消趕到現場前家屬已先用滅火器撲滅，並無人員傷亡。

▲南港區3日中午發生一起逆子駕車衝撞父親開設鎖店並灑油縱火的離譜案例、所幸無人傷亡。（圖／記者張君豪翻攝）

▲南港區3日中午發生一起逆子駕車衝撞父親開設鎖店並灑油縱火的離譜案例、所幸無人傷亡。（圖／記者張君豪翻攝）

▲南港區3日中午發生一起逆子駕車衝撞父親開設鎖店並灑油縱火的離譜案例、所幸無人傷亡。（圖／記者張君豪翻攝）

▲南港區3日中午發生一起逆子駕車衝撞父親開設鎖店並灑油縱火的離譜案例、所幸無人傷亡。（圖／記者張君豪翻攝）

南港警方調查，縱火的鄭男與鎖店老闆根本就父子，原來日前家人認為該輛休旅車老舊打算將車輛報廢回收，卻引起鄭男不滿，他異想天開預藏打火機、大龍炮及一罐去漬油在3日中午駕車到研究院路一段父親開設的鎖店縱火。

他持漬油到店內潑灑並用大龍炮點燃後，還上車駕車衝撞鎖店，所幸該處人行道台階較高，車輛底盤卡在路旁未果，所幸逆子縱火案並無造成店內外人員傷亡，鄭男當場被捕，警方將依觸犯公共危險罪、殺人未遂罪嫌將他移送法辦，並因攻擊對象是家人，警方緊急幫家屬申請保護令、並將鄭男函請社會局列為家暴高風險對象。

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