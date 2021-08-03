68位國手「IG帳號懶人包」曝光！網大推：越多粉絲，合作越好談

▲關注選手們的社群帳號，用行銷角度來說就是幫助選手。（圖／記者湯興漢攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

近年來，體育環境的話題引發熱議，隨著台將征戰2020東京奧運，這些問題再度受到關注。而身為一日球迷，在比賽結束後，還是能用自己的方式支持選手，最簡單的就是「追蹤選手們的社群帳號」。有網友便整理「奧運68位國手IG帳號」，用行銷角度呼籲大家追蹤，「粉絲越多，和廠商合作的價碼也就更好談了！」

一位資深行銷經理Louis日前整理68位國手的IG帳號，開心發文「本屆全部奧運國手的IG帳號，我全部都找到啦！」呼籲大家去追蹤自己喜歡的選手，並用行銷角度出發，「選手的粉絲越多，和廠商合作的價碼也就更好談了！」換句話說，就會有更多資源讓選手專注投入練習。

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Louis文中還提醒，追蹤之後還是不忘要多按讚，給選手們鼓勵，「今年的奧運真的太好看，選手們大都超級年輕，而且很多賽事的表現都超級有競爭力。」

「奧運68位全部國手 IG帳號全集合」整理如下（有6位選手的帳號是私人帳號，整理中不列出。點選帳號可連結至Instagram）：

羽球：

戴資穎 tai_tzuying

李 洋 leeyang0812

王齊麟 chilinwang

周天成 tienchenchou

王子維 wangtzuwei0227

▲戴資穎的IG多了7、80萬人追蹤。（圖／達志影像／美聯社）

射擊：

吳佳穎 yingying_der

田家榛 私人帳號不列出

林穎欣 私人帳號不列出

呂紹全 lushaochuan0324

楊昆弼 kun_pi_yang

桌球：

林昀儒 lin__yun_ju_

莊智淵 chuangchihyuan_tabletennis

陳建安 chenchienan

鄭怡靜 chengiching.tt

陳思羽 chen.szuyu

鄭先知 cheng_hsien_tzu

▲林昀儒的IG雖然很少在發文，但仍有23.3萬粉絲追蹤。（圖／體育署）

射箭：

湯智鈞 tang.c.c

魏均珩 wei.c.h

鄧宇成 deng_yu_cheng

譚雅婷 archery_tan

雷千瑩 私人帳號不列出

林佳恩 私人帳號不列出

舉重：

郭婞淳 kuohsingchun_official

陳玟卉 kmj_2230

方莞靈 私人帳號不列出

江念欣 私人帳號不列出

高展宏 kaochanhung82

陳柏任 pojen1310

謝昀庭 hyt0808

▲郭婞淳目前追蹤數為30.5萬。（圖／林敬旻攝）

競技體操：

李智凱 chihkai0403

唐嘉鴻 tang_chiahung1996

蕭佑然 s950102kimo.om

洪源禧 seaniiii6666

丁華恬 huatianding

拳擊：

黃筱雯 __huangwen

林郁婷 boxing_ting

吳詩儀 eva541

陳念琴 boxing_chloe

柔道：

楊勇緯 yangyungwei

連珍羚 lienchenling_official

林真豪 hao_1026

跆拳道：

黃鈺仁 yujentkd

劉威廷 tkdweiting

蘇柏亞 poya_917

羅嘉翎 chia__ling_

▲跆拳道甜心羅嘉翎在摘銅後也漲粉。（圖／翻攝自羅嘉翎IG）

空手道：

文姿云 wen_tzu_yun

王翌達 wangyita_karatekata

網球：

盧彥勳 lurendy

許絜瑜 conniecyhsu

謝語倢 yuchien.hsieh

詹詠然 latishayjchan

詹皓晴 angelhcchan

高爾夫：

潘政琮 ctpan63

徐薇淩 weilinghsu1994

李 旻 min_lee_golf

馬術：

陳少曼 jassachen

田徑：

楊俊瀚 hank_yang_tw

陳奎儒 kueiruchen_1

陳 傑 chiehchen_tw

鄭兆村 chaotsun_cheng

黃士峰 s_f_huang

謝喜恩 an9hn

游泳：

王星皓 w.hsinghao

王冠閎 eddie_wang123

黃渼茜 mei0386

划船：

黃義婷 huangyiting_official

輕艇：

張筑涵 pigpie8

自由車：

馮俊凱 feng_chun_kai

本站稍早也報導《中華隊奮戰震撼人心！她列「為下屆奧運做的5件事」：台灣加油》，有女大生在Dcard大型賽事板，以「那些你也可以為巴黎奧運做的事」為題發文，表示趁奧運熱還沒過去，她想發文提醒，「大家應該都知道要持續關注選手其實是一件非常難的事，不是因為奧運而愛上某些項目，不然應該就是愛上選手吧。」

她指出，民眾如果有意願多關注體育，有個5管道可以幫助選手，包括「追蹤Instagram／FB」、「關注2022年九月亞運／六月世大運（或世界杯、世錦賽）」、「事運動」、「挖掘潛力運動員」、「關注更多體育署／國訓中心的消息」。