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68位國手「IG帳號懶人包」曝光！網大推：越多粉絲，合作越好談

▲▼2021東京奧運台灣代表團今日(7/19)滿載全國同胞的祝福與期望組團前往東京，行政院長蘇貞昌、教育部長潘文忠、科技政委唐鳳代表關防前來位選手送行打氣。此行我國奪牌希望濃厚的羽球選手周天成、戴資穎、舉重選手郭婞淳、體操選手李智凱都在今天前往東京，其餘選手將分梯前往東京參與比賽。（圖／記者湯興漢攝）

▲關注選手們的社群帳號，用行銷角度來說就是幫助選手。（圖／記者湯興漢攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

近年來，體育環境的話題引發熱議，隨著台將征戰2020東京奧運，這些問題再度受到關注。而身為一日球迷，在比賽結束後，還是能用自己的方式支持選手，最簡單的就是「追蹤選手們的社群帳號」。有網友便整理「奧運68位國手IG帳號」，用行銷角度呼籲大家追蹤，「粉絲越多，和廠商合作的價碼也就更好談了！」

一位資深行銷經理Louis日前整理68位國手的IG帳號，開心發文「本屆全部奧運國手的IG帳號，我全部都找到啦！」呼籲大家去追蹤自己喜歡的選手，並用行銷角度出發，「選手的粉絲越多，和廠商合作的價碼也就更好談了！」換句話說，就會有更多資源讓選手專注投入練習。

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Louis文中還提醒，追蹤之後還是不忘要多按讚，給選手們鼓勵，「今年的奧運真的太好看，選手們大都超級年輕，而且很多賽事的表現都超級有競爭力。」

「奧運68位全部國手 IG帳號全集合」整理如下（有6位選手的帳號是私人帳號，整理中不列出。點選帳號可連結至Instagram）：

羽球：

戴資穎 tai_tzuying
李　洋 leeyang0812
王齊麟 chilinwang
周天成 tienchenchou
王子維 wangtzuwei0227

▲▼台灣「世界球后」戴資穎勇奪東京奧運女子單打銀牌。（圖／達志影像／美聯社）

▲戴資穎的IG多了7、80萬人追蹤。（圖／達志影像／美聯社）

射擊：

吳佳穎 yingying_der
田家榛 私人帳號不列出
林穎欣 私人帳號不列出
呂紹全 lushaochuan0324
楊昆弼 kun_pi_yang

桌球：

林昀儒 lin__yun_ju_
莊智淵 chuangchihyuan_tabletennis
陳建安 chenchienan
鄭怡靜 chengiching.tt
陳思羽 chen.szuyu
鄭先知 cheng_hsien_tzu

▲▼ 東奧桌球，林昀儒 。（圖／體育署）

▲林昀儒的IG雖然很少在發文，但仍有23.3萬粉絲追蹤。（圖／體育署）

射箭：

湯智鈞 tang.c.c
魏均珩 wei.c.h
鄧宇成 deng_yu_cheng
譚雅婷 archery_tan
雷千瑩 私人帳號不列出
林佳恩 私人帳號不列出

舉重：

郭婞淳 kuohsingchun_official
陳玟卉 kmj_2230
方莞靈 私人帳號不列出
江念欣 私人帳號不列出
高展宏 kaochanhung82
陳柏任 pojen1310
謝昀庭 hyt0808

▲女子舉重奧運金牌郭婞淳返台，受到民眾熱烈歡迎。（圖／林敬旻攝）

▲郭婞淳目前追蹤數為30.5萬。（圖／林敬旻攝）

競技體操：

李智凱 chihkai0403
唐嘉鴻 tang_chiahung1996
蕭佑然 s950102kimo.om
洪源禧 seaniiii6666
丁華恬 huatianding

拳擊：

黃筱雯 __huangwen
林郁婷 boxing_ting
吳詩儀 eva541
陳念琴 boxing_chloe

柔道：

楊勇緯 yangyungwei
連珍羚 lienchenling_official
林真豪 hao_1026

跆拳道：

黃鈺仁 yujentkd
劉威廷 tkdweiting
蘇柏亞 poya_917
羅嘉翎 chia__ling_

▲▼楊勇緯、羅嘉翎PO出收到來自總統府送上的早餐。（圖／翻攝楊勇緯、羅嘉翎臉書、IG）

▲跆拳道甜心羅嘉翎在摘銅後也漲粉。（圖／翻攝自羅嘉翎IG）

空手道：

文姿云 wen_tzu_yun
王翌達 wangyita_karatekata

網球：

盧彥勳 lurendy
許絜瑜 conniecyhsu
謝語倢 yuchien.hsieh
詹詠然 latishayjchan
詹皓晴 angelhcchan

高爾夫：

潘政琮 ctpan63
徐薇淩 weilinghsu1994
李　旻 min_lee_golf

馬術：

陳少曼 jassachen

田徑：

楊俊瀚 hank_yang_tw
陳奎儒 kueiruchen_1
陳　傑 chiehchen_tw
鄭兆村 chaotsun_cheng
黃士峰 s_f_huang
謝喜恩 an9hn

游泳：

王星皓 w.hsinghao
王冠閎 eddie_wang123
黃渼茜 mei0386

划船：

黃義婷 huangyiting_official

輕艇：

張筑涵 pigpie8

自由車：

馮俊凱 feng_chun_kai

本站稍早也報導《中華隊奮戰震撼人心！她列「為下屆奧運做的5件事」：台灣加油》，有女大生在Dcard大型賽事板，以「那些你也可以為巴黎奧運做的事」為題發文，表示趁奧運熱還沒過去，她想發文提醒，「大家應該都知道要持續關注選手其實是一件非常難的事，不是因為奧運而愛上某些項目，不然應該就是愛上選手吧。」

她指出，民眾如果有意願多關注體育，有個5管道可以幫助選手，包括「追蹤Instagram／FB」、「關注2022年九月亞運／六月世大運（或世界杯、世錦賽）」、「事運動」、「挖掘潛力運動員」、「關注更多體育署／國訓中心的消息」。

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