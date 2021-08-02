快訊／西南風持續送水氣！　氣象局深夜發布：6縣市「豪雨特報」

▲嘉義2日出現多處淹水情況。（圖／記者翁伊森翻攝，下同）



記者董美琪／綜合報導

中央氣象局2日23時20分針對6縣市發布「豪雨特報」，受到低壓帶及西南風影響，易有短延時強降雨，今(2日)晚至明(3)日屏東縣有局部大雨或豪雨，雲林以南地區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風；連日降雨，山區請慎防坍方、落石及溪水暴漲，低窪地區請慎防淹水。

3日台灣仍在低壓帶內，偏強的西南風持續將水氣往台灣輸送，天氣依舊不穩定，西半部出現陣雨或雷雨、短延時強降雨的機率偏高，其中中部以北、南部山區容易受到風向輻合及地形作用出現局部大雨或豪雨，南部平地也有大雨的機率，東半部雖然沒有西半部降雨明顯，但也是有局部短暫陣雨或雷雨，並且在午後東半部山區也有大雨發生的可能，各地高溫約30至32度。

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西南風偏強，基隆北海岸、南部、東南部(含蘭嶼、綠島)及恆春半島易有8至9級強陣風，3日東半部(含蘭嶼、綠島)及西南部沿海地區有長浪發生的機率，鄰近海域並有較大風浪，前往海邊活動請注意安全。