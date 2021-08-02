防疫降二級泳池不開放　雙北業者3日赴立院繞行抗議

▲雙北泳池業者抗議政府防疫降二級仍不開放，將於3日上午集結繞行林森南路、濟南路區塊陳情抗議。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

雙北游泳池業者，今年因夏季期間新冠肺炎（COVID-19）疫情警戒蒙受損失，雙北泳池業者將訂於8月3日周二上午9時至12時假林森南路舉辦「爭取泳池開放營業」集會遊行活動，陳情集會經轄區中正一警分局核准，陳情活動預計10時開始至12時結束。警方將會在遊行路線進行交通管制，特別公布集會路線資訊供駕駛人、民眾提早改道因應。

這次雙北泳池業者爭取開放營業集會地點及遊行路線如下：集會地點，林森南路青島東路沿線至濟南路1段東側一線車道暨人行道。遊行路線則包含林森南路青島東路口至濟南路1段東側、出發後將從林森南路東側左轉林森南路、青島東路口南側到林森南路西側、活動將繞行立法院周遭林森南路、青島東路、濟南路一帶區塊。

警方為確保本項合法活動交通秩序與安全，中正一分局將3日9時起，彈性管制集會現場及遊行沿線路段、會依據現場狀況及人數擴大交通管制範圍；駕駛人行經上述請配合減速慢行。

警方指出：指揮中心宣布7月27日至8月9日疫情警戒第二級期間，限制室外100人以上集會，並落實公共場所除飲食外全程佩戴口罩、保持社交距離之規定，倘有違反上述防疫規定者，將依蒐證畫面函報衛生局依傳染病防治法裁處。

警方也請駕駛人隨時收聽路況報導，提前改道行駛，避開管制路段，勿任意違規停車，以免增加管制區域周邊道路車流延滯，耽誤行車時間。

【相關新聞】



►快訊／王定宇許淑華批環南市場「7變3」 自治會長林勝東強硬回擊



►獨／警官男優請辭！不只拍1片最愛「女師調教」 遭海撈比對瓦解

►快訊／北市失蹤居檢者「李泰穎」找到了 警方急戒護送檢疫所隔離