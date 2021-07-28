避免家中嬰兒發生窒息事故　五方法為寶貝打造安全睡眠環境

▲為家中寶貝打造安全睡眠環境很重要。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者蒲世芸／綜合報導

每個寶寶出生都是珍貴而喜悅的時刻，讓孩子健康平安的長大是每個父母的心願。然而根據衛生福利部近5年（105-109年）統計資料顯示，嬰兒猝死症候群(SIDS)及嬰兒事故傷害始終列為嬰兒死因前十大之列，發生原因與寶寶的睡姿及睡眠環境安全息息相關。為避免讓寶寶暴露於嬰兒猝死及窒息危機中，同時幫小寶貝打造安全舒適的睡眠環境，為大家整理出「五招安心睡」原則，協助父母為家中嬰兒睡眠安全來把關。

第一招 「不趴睡」

正確姿勢是「仰睡」，側睡因容易翻身成趴睡也不建議。另外建議父母或照顧者不要讓寶寶躺在身上來哄睡，避免大人或小孩睡著發生翻身窒息或跌落等意外。

第二招 「不用枕」

1歲以下嬰兒不需使用任何枕頭即能舒適入睡，坊間流傳的塑頭形枕頭及增高墊，都可能提高窒息風險。

▲不當使用塑頭形枕頭及增高墊，可能增加嬰兒窒息風險。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

第三招 「不同床」

遵守「同室不同床」原則，為了避免睡著後同睡者的身體或棉被覆蓋嬰兒口鼻造成窒息，嬰兒不可與主要照顧者或兄弟姊妹同床睡。

第四招 「不悶熱」

保持通風，保暖可使用睡袋型睡衣，或以包巾包裹孩子，並切記將手臂露出，避免蓋住臉部。

第五招 「不鬆軟」

睡眠區域不宜有任何鬆軟物，如枕頭、棉被、毯子、填充玩偶，床墊應平滑堅實，不建議使用防撞護墊及記憶海綿床墊。

▲遵守「同室不同床」原則，避免睡著後同睡者身體或棉被覆蓋嬰兒口鼻。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）