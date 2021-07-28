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親子

與孩子一同看奧運：錦上添花是人性，但不要當失格的觀眾！

▲▼ 東京奧運登場，東京都27日出現單日新增2848例確診，創下新高紀錄。（圖／路透）

▲東京奧運舉行。（圖／本報資料照／路透社）

文／焦糖綠玫瑰 caramelgreen

奧林匹克運動會（簡稱：奧運）象徵愛與和平，讓不分國籍、不分膚色的優秀運動員同場競技，是體育賽事的神聖殿堂！奧運在國際上一直有其特殊地位，從古時希臘開始，每逢奧運期間，各城邦就有停戰、不危及選手與觀眾安全的默契，近代更是立下從賽前一週到賽後一週，各國必須維持和平的停戰決議。

今年，台灣在奧運取得相當不錯的成績，女兒也發現這股熱潮，常常問我「中華隊贏了沒？」但我對這次奧運卻有點興致缺缺，可能是因為隨著社群網路發達，大家被一時激情沖昏頭，紛紛拿放大鏡檢視選手正在出賽的表情及動作，甚至截取片段做成不雅梗圖或影像，這讓平常重視「尊重教育」的我，感到非常不舒服。

我不知道從什麼時候開始，參賽者的「顏值」變成社會大眾茶餘飯後的談資，舉重金牌郭婞淳是難得的美人，連出力的時候，都有表情管理，但不要因為這樣，就拿其他選手正在專心比賽的照片說事，很多運動員是犧牲自己的外貌，去符合出賽資格跟肌力體魄，怎可以這樣隨意對別人的長相指指點點？

「媽媽，為什麼大家都在笑那個比賽的人好醜？」面對女兒的提問，我只能往別的方向帶過：「誰出力的時候都是那種臉，但不能因為怕表情不好看，就不盡全力比賽啊！」我不禁質疑，現在是要符合大眾審美，才能進入奧運比賽嗎？

像是被叫「韓國大叔」的南韓射箭選手吳真爀，我在好幾個親子社團中，看到家長對他外貌群起嘲笑：「大叔在射箭的時候，連嘴邊肉都在抖，奇怪，這樣怎麼不會射歪咧？」稍等一下，人家可是西元1981年出生...跟我們差不了多少吧？！難道這些家長在現實環境中，也對孩子的同學或父母品頭論足？

而且說實話，我們這些為人父母的中年人，是個個身材健美？生了孩子完全不會肚皮鬆？看看自己，再想想別人！到底是什麼心態，讓我們對一位頂尖的體育選手，射出如此膚淺的霸凌言論？如果我們不喜歡被喊大叔、大嬸，就不要把這樣的稱呼冠在別人身上！

還有，前幾天柔道選手楊勇緯奪牌的影片，有人把近身肉搏的比賽過程，擷取一小段，再配上各種BL性暗示字眼放上網...你覺得好笑嗎？我不認為！這被「好笑」所傷的，可是人家的奪牌希望，是他家人眼中的無價之寶，這就跟林教練在擁抱郭婞淳之際，沒有拿捏好身體尺度，進而在旁人眼中產生誤會一樣。

「你覺得這是幽默，我認為這是公然猥褻！」把人家專心搏鬥、實現夢想的畫面，
配上各種訕笑、腥羶色，真的是噁心到不行！拿低級當有趣，還不自知！

雖然挺自家人是在所難免，可也不要忘了，每一位選手都是足踏艱辛，一步一步苦練而來，比賽總是有贏有輸，雖然得牌很棒，但更要把溫暖分給未得牌的運動員，他們同樣為了自己的目標與國家的希望努力著，除非投機取巧、除非鑽漏敲詐，否則這些賽場上的健兒，都是全世界的英雄！

再強調一次，與孩子一起觀賞奧運的時候，請提醒他們，每一位在賽場努力的選手，都值得全世界的觀眾敬佩，錦上添花是人性，但不要當失格的觀眾，有時間的話，多關心選手們平時遭受的冷落吧！

★ 我是不婚媽媽「焦糖綠玫瑰」，唱片線記者出身，現職網路專欄作家。從小在傳統菁英教育之下成長，心思細膩敏感的我，如何邊工作、邊教養那精力旺盛的牡羊女兒DAHLIA呢？期待與您分享我的堅持：「焦糖綠玫瑰caramelgreen」粉絲團「焦糖綠玫瑰caramelgreen」部落格

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