統一集團退出上海星巴克　3職員內線交易買股「小賺小賠」獲輕判

▲統一集團2017年7月宣布退出上海星巴克，統一超3職員買股犯內線交易，北院認3人交易金額不大輕判。（圖／記者羅志華攝）

記者羅志華／台北報導

統一集團於2017年7月27日晚間，公告要將統一（1216）、統一超（2912）所持有共50%的上海星巴克股權，賣給美國星巴克公司，再向對方收購50%台灣星巴克的股權，兩支股票一度停牌交易，時任統一超曾姓協理、施姓經理、曾姓法務，違反證交法於消息公布18小時內，買進統一股票，北院依內線交易罪，判3人各11、10、9月徒刑，並須繳公庫5、4、3萬元，3人皆緩刑3年。

統一集團退出上海星巴克的公告引起不少議論，而當時任職統一超的曾姓協理，早於6月1日便因簽署保密協議得知消息，卻在7月27日晚間消息公告後，於28日一早買進9張統一股票，並在8月25日賣出獲利70456元，同樣因職務得知消息的施姓經理，於28日買進2張統一超股票，遭逮時因股價下跌，帳面上還虧損28721元，曾姓法務買1張統一超，帳面上也虧損9854元。

按證交法規定，因職務獲得公司重大消息人士，於公告18小時內不得交易相關股票，3人皆觸犯內線交易罪；曾姓協理、施姓經理、曾姓法務皆坦承，簽過統一星巴克股權交易的保密協議。

法院認為，3人買賣金額不大， 曾姓協理賣股獲利不多，施姓經理、曾姓法務不僅沒賣，還因股價下跌帳面虧損，涉案情節皆相當輕微，考量3人皆於審理時認罪，減輕刑度後依法判刑。

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