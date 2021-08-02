台灣是最大贏家？　他曝東奧高球金牌說「這句話」：真的很開心

▲台灣男子高爾夫好手潘政琮替台灣奧運摘銅，創最佳紀錄。（圖／路透）

實習記者高琳景／綜合報導

我國高球好手潘政琮在昨（1）日東奧男子高爾夫球最終輪，上演大逆轉，以超戲劇化方式摘下銅牌，奪得台灣高球史上第一面奧運獎牌，加上金牌得主蕭佛利（Xander Schauffele）在受訪時的一番話打動不少人，讓醫護粉專《MedPartner 美的好朋友》感動直呼，「東奧男子高爾夫，台灣恐成最大贏家」。

《MedPartner 美的好朋友》在粉專發文分享寫道，「昨天東奧高爾夫男子金牌得主美國選手 Xander Schauffele （台裔美國人）接受採訪，說他在領獎時，看到我們家銅牌得主潘政琮，覺得身為一個美國人，我的同胞就站在我的隔壁。我的媽媽也是在台灣出生的，所以實際就血緣上來說，我是半個台灣人。」

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▲金牌得主蕭佛利在受訪時主動說，「我媽媽也是在台灣出生的，所以就血緣上來說，我是半個台灣人」。（圖／達志影像／美聯社）

「美的好朋友」笑稱，「欸這不是我們自己要去蹭人家，是人家有自己受訪，主動說自己是半個台灣人喔！看到海外台灣人對台灣有認同真的很開心。」直呼，順勢收割一下「昨天高爾夫球場上，台灣恐成最大贏家（？）」

事實上，本站今日有報導《東奧高球金牌蕭佛利「很亞洲」 媽媽來自台灣、祖父母住日本》，來自美國的蕭佛利和亞洲有著極大淵源。他的父親是德法混血，母親則是在日本長大的台灣人，兩人移居美國後結識生下蕭佛利，而祖父母至今仍住在東京，因此這次能在母親過往成長的日本奪下金牌，對他來說別具意義。

貼文曝光後，讓不少網友笑回「這種蹭非常歡迎」、「我台灣我驕傲！還是要再說一次」、「獎牌之外很多暖心的故事」、「好，蹭的好」、「這次是人家主動貼過來的沒有蹭哦」、「台灣南波萬」。