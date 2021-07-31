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社會 社會焦點 保障人權

驚悚畫面曝！19歲檔車騎士遇「死亡搖擺」　高速撞燈桿重傷亡

記者陳雕文／新北報導

新北市土城區一輛白排檔車31日凌晨1點多行經金城路3段、延和路口，因不明原因撞上中央分隔島的燈桿，車體零件碎裂噴飛，19歲騎士的安全帽脫落，當場失去呼吸心跳，送醫後宣告不治。警方初步研判，應為車速過快導致失控自撞；重機達人表示，騎士可能遇上了「死亡搖擺」。

▲▼騎士疑似遇上「死亡搖擺」自撞燈桿傷重不治。（圖／記者陳雕文翻攝）

▲騎士自撞燈桿傷重不治，機車倒地滑行了10公尺，零件四散。（圖／記者陳雕文翻攝）

據了解，年紀輕輕的張姓騎士已經出社會工作，在印刷業上班，案發當時他正要去找朋友，沒想到途中發生了意外，家屬接到噩耗心痛不已。

根據行車紀錄器的畫面可見，該輛白排檔車撞上燈桿前，有一陣劇烈搖晃的情形，重機達人雷尼分析，騎士應該是遭遇「死亡搖擺」，而發生的因素有很多，像是胎壓不對、輪胎品質不良，或是行經不平整的路面、壓到異物等等，都可能導致車身失去平衡進而出現劇烈搖擺的情況。

▲▼騎士遇上死亡搖擺的瞬間，嘗試剎車想控制平衡。（圖／記者陳雕文翻攝）

▲檔車開始劇烈搖擺的瞬間，騎士剎車並嘗試找回平衡。（圖／記者陳雕文翻攝）

●如果遇到「死亡搖擺」該怎麼辦？

雷尼建議，發生搖擺時不要死抓龍頭急著修正，因為車身甩動、搖晃的力量太大，人是無法控制的，只要正常握住把手不會脫手即可。雷尼還提到，遇到搖擺不可急忙剎車，剎車下去馬上摔，所以是放掉油門減速，機車晃動的幅度會越來越小並重新找回平衡。

至於詳細的事故原因，仍有待警方調查釐清。

▼騎士疑似遇上「死亡搖擺」而撞上燈桿。（圖／記者陳雕文翻攝）

▲▼騎士疑似遇上「死亡搖擺」自撞燈桿傷重不治。（圖／記者陳雕文翻攝）

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