李登輝逝世一週年　李安妮曝：媽不時會問「有沒有去醫院看爸爸」

圖文／鏡週刊

故前總統李登輝於去年7月30日離世，今（30日）為一週年紀念，李登輝基金會昨（29日）舉行記者會，其中李登輝的長女李安妮透露，媽媽曾文惠身體狀況還好，但對爸爸的記憶仍停留在他住院的那個時間點，有時候還會問他們「有沒有去醫院看爸爸」，就連總統蔡英文來探視她的時候，也跟著家屬配合演出。

為紀念前總統李登輝逝世一週年，今日上午蔡英文總統赴五指山軍人公墓追思，昨則有李登輝基金會與本土社團舉行記者會，呼籲政府推動設立國家級李登輝紀念圖書館。

李安妮表示，蔡總統對他們非常有心，但很低調，她也不用去拍總統的馬屁，總統也不會敲鑼打鼓去宣傳，「她是從情感性去展現對於跟爸爸的事，不是把爸爸的事拿來消費。」

李安妮也透露曾文惠的近況，罹患失智症的曾文惠身體狀況還好，就是有些不方便，去年李登輝的後事處理完後，蔡總統曾去家裡拜訪，在和媽媽的對話，曾經利長輩失智的蔡總統也配合家屬演出，事後李安妮也為此向她道謝。

李安妮說，其實曾文惠的失智沒有很嚴重，但不知道是因為拒絕接受，還是真的不知道，她對李登輝的記憶停留在他住院的那個時間點，不時還會問她們「有沒有去醫院看爸爸」。他們曾和媽媽說實話，卻讓媽媽再度崩潰，醫生則建議他們，不需要一直跟她提起這件事。

李安妮指出，其實李登輝過世和後事的整個過程，曾文惠都在他身邊，當下她很難過，若跟她提起這件事，她就會回到那個時間點，因此他們家屬決定跳過去那個點，只要跟她說爸爸還在醫院，讓她知道就好。

今早蔡總統和賴清德副總統、蘇貞昌院長、游錫堃院長、陳菊院長一起前往五指山國軍示範公墓，表達對李前總統的追思。蔡總統也在臉書發文表示，「回顧前人追求台灣民主的曲折進程，更珍惜當下的自由空氣。」



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