西南氣流要來了！首波「降雨高峰」時間點出爐　各區雨勢一次看

▲西南風逐漸增強中，明日西南氣流將影響台灣。（圖／氣象局）

記者李宜秦／台北報導

周末西南氣流影響，全台各地都有雨，尤其中南部出現大雨、豪雨機會增加，預計明日下午起進入首波降雨高峰，且西南氣流或強烈西南風將持續數天，各地都須嚴防致災性豪大雨。

氣象粉專台灣颱風論壇｜天氣特急指出，西南氣流蓄勢待發，預計明天下午起，進入首波降雨高峰，中南部將是最大將與熱區，務必注意瞬間強降雨、雷擊，且山區容易土石流、低窪處易淹水、沿海風浪大也有長浪。

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台灣颱風論壇｜天氣特急提醒，這次西南氣流或強烈西南風持續好幾天，雨勢大小、空間分布，視雷雨帶發展而定，民眾需多加留意天氣提醒，適時做好防災準備。

▲明日西南氣流影響各地都有雨。（圖／氣象局）

氣象達人彭啟明指出，明天晚上開始到下周一，預期是會顯著增強到西南氣流，屆時雨勢的降雨級數比這幾天約大一個等級，西半部朋友要留意，仍以南部區域都要多注意。

氣象局也於臉書官網指出，周末南部可能有豪雨以上等級強降雨，隨低壓帶北抬，未來一周台灣都位於大低壓帶南側、吹著西南風的位置。中南部處潮濕空氣的迎風面，將迎來顯著水氣，易有顯著的雨勢，部分區域將有持續性降雨。

氣象局提醒，南部可能有豪雨以上之強降雨，中部亦容易有豪雨或大雨出現，北部、東部天氣亦不穩定，尤其午後時段易有短時強降雨，各離島也有短暫雷陣雨，澎湖需留意較大雨勢，另在大低壓帶內，容易發展出熱帶性低氣壓、颱風等熱帶系統，進而造成風場變化、使強降雨的熱區時間跟著改變。

▲今日起至下周各地降雨機率都較高，尤其中南部容易有大雨或豪雨。（圖／氣象局）

周末兩日西南氣流增強，中南部雨勢增大，下雨時間更長，陣雨、雷雨機率更高，可能有瞬間暴雨，雨勢更明顯，其他地區不定時有機會降雨，午後尤其要留意顯著雨勢。

下周一強盛西南風持續、各地天氣不穩，中南部有陣雨或雷雨，並可能有短延時強降雨，北部有短暫陣雨或雷雨，其他地區有局部短暫陣雨或雷雨，氣象局提醒，天氣不穩定，易出現瞬間強降雨，伴隨雷擊、強陣風。