友人慘被砍班「上了也0業績」！他嘆：購物中心怎撐過疫情

▲原PO發起閒聊「購物中心到底在疫情下如何存活？」（圖／記者劉亮亨攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

本站日前報導《人潮躲疫去 Google地圖：餐廳減5成、大眾運輸減7成》，自這波疫情爆發統計到23日止，包括一般零售店、餐廳、購物中心等休閒設施的人潮下修55%，業績也是慘兮兮。就有網友發文，說身邊朋友不是被砍班，就是強迫休假，不禁發起閒聊「購物中心到底在疫情下如何存活？」

這位網友在PTT的WomenTalk板上發文，說現在是第三級加強警戒，原本購物中心內的美食街至少還有人，但禁止內用、一律改外帶後，對櫃位和商家影響一定更大。

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原PO就指出，「精品業受到的影響也超嚴重的，身邊朋友不是被砍班，就是被強迫要拿年假。」而且就算有班上，也根本沒有人來逛街，根本沒有任何業績可言，「這些產業現在到底該怎麼存活下去？」

貼文一出，就有網友直嘆，「我有朋友直接被資遣，服務業，真的很慘耶！現在有工作可以做真的是萬分感謝了」、「購物中心有在推一些方案拯救美食街啦！至少還會有點單可以接，精品業真的很慘」、「美食街靠外送阿，精品業真的沒辦法，人民都沒錢了誰還會想買精品。」

其他人則是紛紛留言，「沒辦法，命重要，這時候就慶幸自己還有工作」、「我看超市生意還是很好」、「疫情持續擴大 各行各業都要忍耐，只能想想其他營銷策略來降低虧損了」、「真實的共體時艱」、「此題無解，只能期待疫情穩定，大家都乖乖在家吧！」