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竹縣農會爆賄選　原任總幹事「搓圓仔」完敗！內幕曝光

▲▼搶錢之前先搶時間。（圖／Unsplash）

▲劉姓總幹事爭取連任，向另一位候選人「搓圓仔」失敗，結果落選又遭檢方起訴。（示意圖／Unsplash）

記者陳凱力／新竹報導

新竹縣農會總幹事候聘人選案在年初爆出賄選風波，劉姓總幹事為尋求連任，竟跟對手曾姓候聘人「搓圓仔」，以當選後可安排曾男在農會擔任職務為由，要求曾男退選。新竹檢方認定事證明確，依違反農會法起訴劉男。

新竹地檢署調查，新竹縣農會第 18 屆總幹事劉男有意尋求連任，因擔心選情不利，於今年3月初起密集聯繫另一位曾姓候選人，並表示若曾男願意退選獲放棄，事後等自己選上時，可安排曾男擔任農會職務，培養他成為下屆總幹事。

檢方調查，劉姓總幹事弊案不斷，2017年間才利用自己的職權，要求下屬4名幹部配合，核發年終獎金後再退回1個月年終的8成，供總幹事「保管」遭舉發，並被判刑10月。

依農會法第47條之2規定，農會聘任總幹事，自辦理理事候選人登記之日起，遴選合格之總幹事候聘人員要求、期約或收受財物或其他不正利益，而許以放棄接受聘任者，處3年以下有期徒刑，得併科9萬元以下罰金。事後，劉姓總幹事落選，並遭檢方依農會法起訴。

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