13人接種疫苗後「血栓」！最年輕22歲　莊人祥：都是打AZ

▲指揮中心發言人莊人祥。（圖／指揮中心提供）

記者嚴云岑／台北報導

我國有13人接種疫苗後出現血栓合併血小板（TTS）症狀，指揮中心發言人莊人祥表示，遭通報民眾年齡落在22歲至80歲，發病時間距離接種日4至27天，均接種AZ疫苗，發生年齡與國際相當。

莊人祥表示，截至7月21日，我國共接獲13件TTS通報，通報率為每百萬分之4.2件，而在50歲以下的族群中，通報率每百萬劑7.4件，50歲以上通報率每百萬劑2.5件，比歐美國家每百萬件10至20件通報率低，但我國年輕族群通報率較歐美高。

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新冠疫苗接種至7月28日，累積527人死亡，年齡落在2個月至101歲之間，其中有455例為接種 AZ，72例接種莫德納。

指揮中心今（29）日表示，施打疫苗死亡解剖累積117例，其中81例與慢性病有關，餘下6例嗆噎窒息，2例頸椎骨折，1例呼吸道阻塞，6例疑似肺炎，3例泌尿道感染，1例氣管內有管灌倒流液體，1例咽喉炎(2個月大孩童)，1例胃穿孔併腹膜炎，1例上消化道出血，1例肋膜炎，1例疑膽道化膿性感染，2例腦室和腦幹出血，1例吸入性肺炎及心肺衰竭，1例腦實質舊出血併外傷性腦挫傷，1例化膿性肺炎，1例主狀脈剝離，1例蜂窩性組織炎併發敗血症，5例待釐清。