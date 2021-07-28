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內湖之光！雞湯麵「小女兒」吳詩儀晉級拳擊16強　老闆爸嗨爆推優惠

▲▼港湖女神加持發威！雞湯麵店「小女兒」吳詩儀拳擊闖16強。（圖／翻攝自高嘉瑜臉書、吳詩儀IG）

▲港湖女神狂賀！雞湯麵店「小女兒」吳詩儀闖入東奧拳擊16強，老闆爸爸推出優惠活動。（圖／翻攝自高嘉瑜臉書、吳詩儀IG）

記者趙蔡州／綜合報導

中華隊在東京奧運持續傳出捷報，其中拳擊小將22歲吳詩儀27日出陣，在女子60公斤量級32強賽中，以4比1擊敗瑞典選手，挺進16強。對此，吳詩儀的家人相當開心，馬上在自家經營的「文湖21雞湯麵」推出優惠活動，「港湖女神」高嘉瑜也發文祝賀，並邀請大家一起為吳詩儀集氣加油。

吳詩儀27日順利挺進16強後，位在台北內湖區的「文湖21雞湯麵」隨即在臉書發文，興奮寫下「恭賀老闆的小女兒吳詩儀晉級奧運拳擊前16強，老闆邀大家為台灣之光東奧小將按讚集氣加油」，同時宣布只要有來按讚、留言加油，來店消費就加送小菜一份。

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▲▼ 全大運奧運國手出賽-吳詩儀。（圖／記者黃克翔攝）

▲吳詩儀順利挺進東奧女子60公斤量級16強。（圖／資料照）

不久後，高嘉瑜也轉傳分享，同時曬出數天前與老闆的合照，喊說「狂賀內湖之光，『文湖21雞湯麵』老闆的小女兒吳詩儀晉級奧運拳擊前16強，邀請大家一起為東奧選手按讚集氣加油，吳詩儀晉級16強賽時間為7月30日下午4點」、「大家一起吃雞湯麵，為吳詩儀加油！」

其他網友看了紛紛給予祝賀，有人說「天啊，難怪覺得這臉蛋眼熟，好棒好棒，加油」、「加油加油，台灣之光」「好強啊，全體台灣人民為你們加油」、「題外話，這家是真的好吃，特別是豬排」、「我還不外帶吃爆」、「好厲害，身為內湖人與有榮焉」。

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