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奪東奧首金！美國女飛魚超神技巧　頭頂牛奶「一滴不漏」游到對岸

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國24歲游泳女將雷德基（Katie Ledecky）28日拿下東奧首金，也是美國奧運史上首次奪得女子1500公尺自由式項目冠軍。這名擁有「女飛魚」稱號的明星選手職業生涯已累積6面奧運金牌，過去一段展現驚人泳技的影片近來也重新引起熱議，原來她先前挑戰將一杯飲料頂在頭上，游到對面時竟能一滴不漏，令網友震驚不已。

綜合美媒報導，雷德基去年在推特分享這段影片，只見她將岸上一杯裝著巧克力牛奶的玻璃杯放上頭頂後，臉部浸入水中，開始以自由式向前游，為保持頭部靜止不動，全程以呼吸管換氣，最後真的一滴不漏地抵達終點。接著她拿下玻璃杯並抬起頭，從容地摘下呼吸管後開始享用杯中的巧克力牛奶。

▲▼ 雷德基（Katie Ledecky）28日拿下她在東奧的首面金牌。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 雷德基28日拿下她在東奧的首面金牌。（圖／達志影像／美聯社）

雷德基驚人的平衡技巧當時便受到許多網友關注，一度在泳壇掀起一波挑戰風潮，近來隨著東奧賽事展開，再度引起討論。網友紛紛留言表示，「我連游到對岸都沒辦法」、「炫耀文」、「我還很期待會打翻」、「以為她會倒進呼吸管裡面喝」、「她絕對會在奧運電死其他人」。

她27日在東奧400公尺自由式項目中敗給澳洲選手蒂特穆斯（Ariarne Titmus），拿下銀牌，28日稍早在1500公尺自由式項目中全程保持領先，最終以15分37秒的成績贏得冠軍，為美國代表隊寫下歷史。

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