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陸羽球選手忘情喊出「我曹」四連發　事後急發文：讓大家誤會了

記者魏有德／綜合報導

東奧羽球場昨（27）日舉行女雙預賽，大陸選手陳清晨／賈一凡逆轉擊敗南韓選手金昭映/孔熙容。比賽進行中，陳清晨在擊球得分時，數次緊握左拳，發出「我曹」、「我去你」等情緒用詞，引起大陸網友在微博上熱烈討論。事後，陳清晨也在個人微博上澄清，不好意思讓大家誤會了，「其實是對自己贏球氣勢上的鼓勵，沒想到是發音不太好。」 

▲大陸選手陳清晨賽後在微博上發文澄清「我曹」爭議。（圖／翻攝微博）

▲陳清晨賽後在微博上發文澄清「我曹」爭議。（圖／翻攝微博）

這場冬奧羽球女雙小組賽由大陸選手陳清晨及賈一凡出戰南韓選手金昭映及孔熙容，比賽開始時，南韓選手一度領先拿下第一盤，不過大陸選手調整狀態，從第二盤開始急起直追。過程中，大陸選手陳清晨數度用振臂怒吼的方式替自己打氣。

值得注意的是，現場轉播時清楚地將選手「打氣」的原音完整播出。陳清晨在一次回擊球得分後，剛好走到鏡頭前，她邊走邊喊著「我曹、我曹、我曹」，替自己打氣加油，也讓收看直播的網友們頓時「懞了！」

▲大陸女子羽球選手陳清晨／賈一凡。（圖／路透）

▲大陸女子羽球選手陳清晨（背對者）在與南韓比賽中忘情喊出「我曹」等用語引起熱議。（圖／路透）

網友在微博上表示，「說幾句watch out怎麼了」；「完全沒誤解，你們C（曹）的很好很開心」；「大喊大叫只是禮尚往來而已」。

對於比賽過後網友的熱烈討論，陳清晨也在個人微博上澄清，「不好意思讓大家誤會了，我其實只是對自己一個贏球氣勢上的鼓勵，沒想到可能是發音不太好讓大家誤會了，我惶恐了！謝謝你們的支持，我也會去調整我的發音，我也會努力專注好下一場比賽，全力以赴！不留遺憾！」

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