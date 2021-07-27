韓「無指登山家」墜冰隙！家屬籲中斷搜救...意外尋獲失蹤22年男屍

▲金洪彬完成布洛阿特峰登頂，卻在下山途中墜入冰隙，至今生死未卜。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／綜合外電報導

南韓57歲的「無指登山家」金洪彬（김홍빈）才於18日宣告登上世界第12高峰的布洛阿特峰，不料下山時卻在海拔7900公尺處失足，搜救過程中又再度墜入冰隙，生死不明。儘管中國、巴基斯坦皆投入救援，卻因天候惡劣始終一無所獲，家屬決定停止救援行動。在此之際，一名失蹤22年的南韓登山家遺骸終於被發現。

根據韓媒《朝鮮日報》、《中央日報》，南韓外交部高層昨（26）日透露，其他國家搜救隊在喜馬拉雅山脈布洛阿特峰找尋金洪彬的下落時，無意間在基地營（Base Camp，海拔高度4950m）附近找到疑似南韓男性的遺骸，從現場發現的延世大學登山登山協會夾克、旗幟等，證實為1999年失蹤的許姓男子，失蹤時年僅27歲。

許姓男子曾隸屬於延世大學登山部登頂隊，1999年7月29日選擇挑戰登上布洛阿特峰，然而卻在海拔7300公尺高處放棄登頂，下山途中失去蹤影，儘管其他隊員在得知許姓男子失蹤後立即展開搜救，卻只發現許姓男子部份殘留衣物，其遺體卻消失無蹤，最後隊長朴英碩（박영석）於2005年前往K2峰挑戰登頂時，在該地舉行追悼儀式。

不幸的是，朴英碩2011年10月登上喜馬拉雅山脈安納布爾納峰時也不幸失蹤，至今仍未被尋獲。報導指出，許姓男子的親友計畫將於7月底前往布洛阿特峰，收拾許姓男子的遺骸。

▼南韓「無指登山家」金洪彬。（圖／達志影像）

而根據《京鄉日報》報導，金洪彬的妻子與家屬向外界透露，期盼當局能停止金洪彬的搜救行動，表示不希望因金洪彬的失蹤或死亡而再次帶給周遭麻煩，強調此項決定是依據金洪彬生前的遺願。

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