微解封想吃壽司？深海捕撈「鮭魚握壽司」還會動　網驚動：可以吃嗎

▲日本福島某水族館展示出居住在深海的甲殼類動物，外型酷似鮭魚握壽司。（圖／翻攝自Twitter@aquamarinestaff）

記者羅翊宬／綜合報導

全球累積著數千億萬個物種，尤其是藏在深海底的神祕生物，都還是人類尚未探尋的未知領域。在日本的海洋水族館，最近就展示出位於深海的未知甲殼類動物，由於其外型上與鮭魚握壽司異常相像，引起許多網友們的關注。

根據日媒《Jタウンネット》報導，日本福島縣磐城市水族館「Aquamarine Fukushima」展示了居住在深海底的甲殼類動物，而官方推特則於本月20日上傳2張相片，分別是外殼為白色、橘色，被歸類為麟翅目的寄居型甲殼類動物，如果從玻璃窗外放眼望去，還可能會以為到底是誰把2塊鮭魚握壽司丟進魚缸裡。

水族館飼育員日比野接受採訪表示，2張照片是館方19日在館內的「親潮冰櫃」展示區域所拍攝，2隻生物皆居住在深海底，來自於北海道東部羅臼町的海面，當地水深800至1000公尺，其中白色的是一種名為橫蝦的甲殼類動物、橘色的則是屬於麟翅目的甲殼類動物，會寄生在魚類上。

日比野解釋，漁民在深海捕魚時發現2個奇異物種，於是在捕捉後輾轉送到福島的水族館，從本月17日起開始對外展出。

網友們紛紛留言表示，「原來已經到了水族館展示壽司的時代了啊」、「怎麼看都是鮭魚壽司」、「看來野生壽司真的存在」、「活體壽司......」

★《宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

Spotify｜KKBOX｜SoundOn｜Apple Podcast｜Google Podcast