逛超商「每次都只偷義美小泡芙」！她一次偷1包　10次後下場超慘

▲孫女到超商偷竊義美小泡芙。（圖／資料照）

記者林昱萱／嘉義報導

一名熱愛義美小泡芙的孫姓女子，日前多次到某間超商內接連偷取小泡芙，而每次都只偷竊一包，短短一個月內就偷了10次。對此，嘉義地院審理後，依法判其拘役70日，得易科罰金。

判決指出，孫女於2月10日上午騎車到嘉義某間全家超商後，跑進店內偷取一包義美小泡芙後離開，而她食用完畢後，又疑似因為不滿足，僅經過短短兩小時，就又跑到該店內偷取小泡芙。孫女偷竊的手段則是趁著店員不注意，偷偷將小泡芙藏在外套之中，之後假裝若無其事地走出店外，短短一個月內，孫女就已經偷竊了10次，而詭異的是，孫女每次偷竊的物品都是一包小泡芙。

孫女將小泡芙偷出後吃完，自以為神不知鬼不覺，但殊不知她的行徑都已經被店家的監視器給拍下，由於次數實在太多，超商店員發現異狀之後，趕忙調閱監視器畫面，這才發現孫女誇張的行徑。對此，孫女於警詢時對於犯行坦承不諱，且又有證人之指訴、監視器翻拍照片42張等足以佐證，因此其犯嫌堪以認定。

對此，法官認為，孫女不思以正途獲取財物，竟然為本件10次盜竊犯行，欠缺尊重他人所有權之觀念，審酌其均坦承犯行，態度良好，所竊取的小泡芙10包，每包價格為23元，但至今尚未與店家達成和解、賠償損失，審酌其智識程度、無業、經濟狀況勉強維持、犯罪動機、手段、目的，等一切情狀之後，依犯竊盜罪，共十罪，各處拘役10日，合併應執行拘役70日，如易科罰金，得以新台幣1千元折算一日。