吵鬧被勸阻！火爆男出拳「打爆眼球」　鄰居滿臉血哀號…下場出爐





▲深夜吵鬧被勸，他竟出拳打爆鄰居右眼，判決結果出爐。（示意圖／Pixabay）

記者陳韻如／苗栗報導

苗栗鄭姓男子2019年2月間與友人到吳姓男子家作客，但因喧嘩吵鬧影響到鄰居，一名陳姓男子於是上門要求改善，但沒想到鄭男竟因此心生不滿，動手毆打對方，導致陳男右眼被打爆失明。案經陳男提告，鄭男被依重傷害罪嫌判處3年6個月徒刑，民事部分則須賠償469萬元。

判決書指出，鄭男2019年2月1日晚間10時許與友人到吳男家中作客，而當時已近深夜，他們又人多喧嘩，陳男不堪吵鬧以及菸味，於是上門要求改善，沒想到鄭男竟因此暴怒，出手狂毆，當場把陳男右眼打爆，經送醫後右眼確定失明。

開庭時，鄭男否認犯行，還說他自己沒有毆打陳男，是2人拉扯後跌倒在騎樓，吳男過來將2人分開後，他就再也沒靠近陳男，之後他另名黃姓友人才從屋內走出來，是黃男將陳男打傷的，而黃男父母也已與陳男私下和解。

對此，陳男駁斥鄭男說法表示，當時鄭男從後面拉住他的左手，並直接往他臉部一直打，「我護住自己頭部，鄭男一拳朝我右眼眼角打過來，把整個視網膜打出來，他的力道很大，那時我覺得眼睛刺刺的不舒服，感覺有東西流出來，我用手一摸就全部都是血」等語。

法官審理時，陳男妻子、母親及另名黃姓鄰居出面作證，均表示是鄭男動手毆打，而法官另外勘驗消防局的救護車行車紀錄器畫面發現，當天救護車要送陳男前往醫院時，鄭男還擋在路中張開雙手攔住救護車，因此不採信鄭男說法，認定他涉犯重傷害罪，最終將他判刑3年6個月。

另外，民事部分，法官則判鄭男須賠償陳男醫藥費、勞動能力減損、精神慰撫金共469萬5862元，但因陳男已領犯罪被害人補償金120萬5733元，最終判鄭男只須賠償349萬129元。