上兵被凌虐跳樓　老父爭11年國防部終於還公道！法官看遺書哭了

▲蘇詠盛11年前在軍中遭到凌虐，罹患精神疾病跳樓身亡。（圖／記者季相儒攝）



記者崔子柔／綜合報導

陸軍上兵蘇詠盛2010年不堪中尉排長郭景志凌虐，在營區跳樓身亡，軍方依「因病死亡」發放55萬多元撫卹金，當年法官看了蘇詠盛的遺書不禁落淚。蘇父努力不懈之下，國防部在11年之後重核「因公死亡」撫卹，金額多了至少300萬元。

根據《聯合報》報導，蘇父相當感激民眾黨立委賴香伶辦公室一路陪伴奔波，賴香伶表示，依法行政是公務員必須堅持的，救援蘇案就是一步一步找國防部協調，終於重新核定案件。

2010年4月27日上午8時多，郭景志認為蘇詠盛沒有回答「有！謝謝排長」，罰他11把木槍（約重14.19公斤），不管是吃飯、上廁所一律「槍不離身」，嗆「若木槍掉下來，你就要倒大楣」。

蘇詠盛因不忍同袍受到連坐處罰，向郭景志求饒卻被回「我不會讓你那麼好過，我要玩死你」，蘇又被要求全天揹65K2步槍（約重3.75公斤）做事，後因不堪受辱痛哭流涕，右手猛搥牆壁流血。蘇罹患「急性壓力疾患」的短暫精神疾病，無法控制自己行為舉止，自該營區新廠部大樓4樓跳樓死亡。

郭景志被記二大過並移送軍法，辯稱蘇跳樓是情緒問題，和處罰無關。軍事法院認定「凌虐部屬致死」，依《陸海空軍刑法》「違反長官職責罪」，判刑7年2月。新北地院也判郭賠318萬元。

郭景志被判刑後，蘇滿堂提訴願、打行政訴訟，要求國防部改依「因公死亡」撫卹，因法律規定「作成行政處分後始發現的證據」最終敗訴，聲請釋憲也不被受理，當時黃虹霞等4名大法官提出不同意見書，黃虹霞認為此案可視洪仲丘案前一章，是不該發生的人間悲劇。

高等行政法院法官看了蘇詠盛跳樓前寫的遺書，「媽，對不起，我先走了，我無法再過這樣子的生活，可是可能我到死的時候還會掛念著你們，還有我最想見到的那個人，因為我是世上最笨的人」，認定蘇遭凌虐致死，符合《軍人傷亡撫卹條例》「在營區內發生意外或猝發疾病因而死亡者，屬因公死亡」。