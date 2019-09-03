　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
法律 法律新聞 名家評論 小巨蛋違法接管 我要爆料

演藝經紀契約陷阱多！檢察官教你看契約（六）

請按讚支持 ETtoday新聞雲

▲謝忻阿翔。（圖／翻攝自Grace IG、記者張一中攝）

▲藝人的形象問題，極其重要。圖為日前發生的謝忻、阿翔婚外情事件，影響二人形象。（圖／翻攝自Grace IG、記者張一中攝）

記者吳銘峯／台北報導

演藝圈光鮮亮麗，吸引不少年輕人一心嚮往。但藝人的形象非常重要，許多藝人都是捲入社會案件後，形象破滅，不被社會接受，最後完全接受不到商業演出的機會，而被淘汰出局。本篇將由檢察官出面，談談關於演藝經紀契約中關於「形象維護」的問題。

台灣司法人權進步協會會員、橋頭地檢署檢察官陳志銘指出，通常關於合約條款可能以「本合約期間內，甲（指經紀公司）乙（指藝人）雙方於符合法律規定下，應致力於維護雙方之形象，不得有任何毀壞雙方名譽或形象之行為。本合約經解除、終止或屆滿後，亦同。甲方為乙方接洽安排之一切演藝及與之有關活動，甲方不得要求乙方為任何裸露、暴力、淫穢之表演，或為損及乙方人格、名譽、身心健康之活動，或任何違反社會公共秩序善良風俗、法律之行為，…...」這樣的方式呈現。甚至是在臺南市街頭藝人從事藝文活動許可實施要點第9點中也規定「影響街頭藝人整體形象情節重大」，而可作為終止許可街頭藝人表演的理由。另外也曾見過有「甲方（指藝人）不得以其知名度在外與他人共同開設經營公司、商店行號，以免損及形象」這樣類似的形象維護約定條款。

陳志銘接著說，這樣的契約文字條款，事實上也有些灰色地帶。例如：曾有實際案例中，因為藝人的家人偶有一些負面新聞，致經紀公司在雙方解約暨損害賠償訴訟中主張是藝人未維護形象而請求損害賠償。再者，如果藝人時而鬧出緋聞，這樣是否就屬於「未積極維護形象」？若從經紀公司的角度或許是，特別是如果藝人屬於「少男殺手」或「少女殺手」型藝人。又例如代言美妝產品，但藝人卻屢有「臉部皮膚明顯惡化、出現多處爛瘡」等類似狀況，這種情形是否也屬於「未積極維護形象」。另外如藝人私人財務問題屢鬧上新聞版面，這是否也算是「未積極維護形象」?

陳志銘進一步解釋，其實這些問題之所以會成為問題，實務情形上，大多發生在雙方已經有合作上的不愉快，才會成為問題。因此合理的前置溝通或許是避免藝人被認定有「未積極維護形象」的情況。另外，由於這類約定往往過於概括或抽象，致訴訟上如何認定是否屬於「有悖於社會公共秩序善良風俗」，在歷經諸多訴訟審級後，仍然難以認定的問題。因此解決之道往往在於經紀公司是否曾多次勸戒藝人改善，並保留相關證據，如果有，這在訴訟過程中，對經紀公司則較為有利。

此外，陳志銘補充，關於緋聞戀情的形象維護問題，由於這往往涉及類似婚姻情感而可能落入人性尊嚴的領域，因此如過度限制藝人不能有合理、合法的感情，可能因為憲法基本權「間接第三人效力」易被認定有民法第72條違反公序良俗的可能性。因此合理的約定方式，或許是要求藝人即使有戀情，但不得公開，這種約定條款或許比較能迴避掉憲法婚姻自由權及民法第72條公序良俗問題（臺北地方法院106年度訴字第3290號民事判決參照）。

法律雲推薦 免費公益講座，歡迎參加！
主辦單位：台灣法治暨政策研究基金會
時間、地點：10/26（六）14：30～16：30/國父紀念館B1演講廳
演講者：邱俊榮（中央大學經濟系教授）
講題：經濟政策與幸福未來
ET快訊
2歲童眼竄6條透明噁蟲！醫驚呆：正常人不該有…恐怖真相曝光
驚悚影片曝！國道1號黑車路肩飄移　他閃過卻「碰碰車」式連撞2
嘉義少年離奇墜溪中浮沉30小時！他卡河床大石全身虛脫..家屬
對流雲系旺盛　中南部7縣市大雨特報！防雷擊強陣風
點這裡，留個言吧! FB Weibo
請按讚支持 ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 法律最新 全站最新

演藝經紀契約陷阱多！檢察官教你看契約（四）

演藝經紀契約陷阱多！檢察官教你看契約（三）

演藝經紀契約陷阱多！檢察官教你看契約（二）

演藝經紀契約陷阱多！檢察官教你看契約（一）

修銀行法　免罰違規輕微者　強化管理負責人涉及利益衝突

演藝經紀契約陷阱多！檢察官教你看契約（六）

尤美女／杜絕性騷擾！還給體育選手友善環境

韓國瑜怒轟密謀換瑜是腦袋進水 直播怒嗆：支持台獨去投蔡英文

「誰叫她不來接我」醉老公回家怒 拿槍朝孕妻連轟4槍...頭胸中彈！

秋冬遊補助9/1上路了！　教你「申請4步驟」爽賺2000元

1.2萬人搶當高市「底薪32K」清潔隊員　錄取率1.5％！孕婦、留美碩士都來拚

不甩紅旗警告！陸客仍下海戲水 導遊態度囂張...遇墾管處急道歉

《德魯納》殺青IU美到鎂光燈不想停　呂珍九、P.O..每個都好喜歡

太妍頂新髮型走機場！　白皙皮膚＋大長腿超仙

目睹女友被推撞水泥護欄氣炸… 跑車男「掏鋸子割脖」互毆見血

成績≠成就！人力將被機器取代 他拍片諷現存「填鴨式教育制度」

網紅開箱3千元iPhone 11山寨機 「尋找iPhone」竟驚見谷歌地圖...

演藝經紀契約陷阱多！檢察官教你看契約（六）

尤美女／杜絕性騷擾！還給體育選手友善環境

叫兒抓貓「射橡皮筋」狂虐！她爽笑出豬叫聲...網氣炸肉搜　母子急鞠躬道歉

喊搶劫還提醒快報警！　為吃免錢飯...男子到銀行「獨演搶劫SOP」　

簽1年住2個月就退租！她怒飆房東「南部張淑晶」GG了　法官認證：妨害名譽

世籃賽／法國巨塔戈貝爾一早被挖起來藥檢　怒轟FIBA不尊重

Baby側臉「下巴詭異凸一大包」　無P截圖瘋傳...網嚇到：掉出來了

時力確定開鍘高潞‧以用　台大教授鄭秀玲遞補不分區立委

遇到感情就容易犯傻的3大「癡情」星座女！金牛不到最後不掉淚

垃圾掩埋場挖出「哭泣虎斑」！怪手司機循聲音徒手翻：誰這麼殘忍

台北公開賽／戴資穎左訓治療調整沒參賽　為中國賽備戰

華聞快遞／珠江西岸「先進裝備製造業」迅猛崛起　撬動高品質發展

勇氣+9騎士載熱褲妹秀操作 跨雙黃線超警車下秒直接GG...

法律熱門新聞

尤美女／杜絕體育界性騷擾

檢方教你看懂經紀契約（六）

涉貪議員欲隨議會參訪　獲准解禁..

雷皓明／酒後「牽」車也算酒駕？

雷皓明／員工離職沒早說　雇主可..

住屋漏水相關法律問題

判刑定讞　可循替代刑罰免入監

雷皓明／侵占錢財檢方可自行起訴

馮美珊／被判刑不一定要入監服刑

雷皓明／精神賠償怎樣才告的成？

騎單車酒測超標　法界：罰300..

律師介紹「惡鄰條款」可強制搬遷

黃俐菁／遇到魔音鄰居的錦囊妙計

龍建宇／工讀生不是人？

更多熱門

相關新聞

義氣男虐死人又棄屍　判18年定讞

桃園市男子高庭江，因為替友人出氣，將22歲的劉姓男子綁走，並以電擊棒、鋁棒痛毆凌虐劉男長達18小時致死，最後棄屍於龍潭乳姑山區草叢。高男犯案後逃亡遭通緝，一審重判無期徒刑，二審則改判18年。案經上訴，最高法院審理後，3日駁回上訴，維持有期徒刑18年定讞。

尤美女／杜絕體育界性騷擾

桃市議員邱佳亮涉貪　重判12年半

管中閔懲戒案宣判　公懲會：申誡

前警巡官遭控包庇業者　逆轉無罪確定

關鍵字：

法律人權台灣司法人權進步協會經紀契約檢察官防詐契約演藝圈形象維護

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 韓國瑜 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 一芳 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 颱風即時 登革熱 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 台灣民眾黨 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

劍魚生成將大迴轉！玲玲今晚水氣到周三四全台防大雨

客滿要等2小時！候位一家人問一句話　客：食慾沒了

17歲女兒懷孕！鋼鐵爸「最後1句話」她心痛哭了

女歌手演唱會上辣舞　遭煙火彈炸穿水蛇腰

阿嬌老公爆「約炮豪乳女網紅」！視訊截圖傳出

好市多中和店將實施新政策　網推爆

BMW對決 MX-5　北宜廝殺雙濺血

韓國瑜伽老師直播　「狂炸左右雪乳」

小禎同框隋棠！一往下看網傻了

上海Costco開幕5天「爆退卡人潮」

整理釋迦摸到一條長軟軟　她秒用膠帶黏

2女一起洗澡！下秒她裸體「無傷痕」斃命

女騎士大露裸背　車友：可幫擦防曬嗎～

「包龍星」再爆押人妻女　逼人不准搶生意

95億「鍍金運河」啟用14hrs就潰堤

更多

最夯影音

更多

韓國瑜怒轟密謀換瑜是腦袋進水 直播怒嗆：支持台獨去投蔡英文

「誰叫她不來接我」醉老公回家怒 拿槍朝孕妻連轟4槍...頭胸中彈！

秋冬遊補助9/1上路了！　教你「申請4步驟」爽賺2000元

1.2萬人搶當高市「底薪32K」清潔隊員　錄取率1.5％！孕婦、留美碩士都來拚

不甩紅旗警告！陸客仍下海戲水 導遊態度囂張...遇墾管處急道歉

熱門快報

百萬宣傳機會，由你決定！

投票給你最愛的選手，讓他擁有百萬宣傳機會！快快投票，讓你支持的選手紅起來！

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面