質疑「小兒科醫師懂混打」被醫界打臉　陳椒華道歉了

▲陳椒華。（資料照／記者李毓康攝）



記者黃巈禾／台北報導

針對傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）諮詢委員有小兒科醫師，時代力量黨主席陳椒華質疑「你們懂免疫橋接？ 你們懂混打？」，此話一出引發醫界批評。對此，陳椒華26日道歉並表示，「我會記取這次錯誤，日後在議題探討上，會讓工作小組先向更多的專家請教」。

陳椒華表示，昨晚倉促發文，沒充分了解疫苗議題，各位朋友的意見，她都看到，在此針對自己的幾項錯誤道歉，首先，小兒科醫師和小兒感染科醫師是臨床上對疫苗最為熟悉且最關心的一群醫師，各科醫師也有相關專家，「我已理解，很抱歉」。

其次，陳椒華指出，混打議題超過她本人能論述的專業，新興疫苗在科學上有太多的未知，應用開放心態去理解所有意見，越是缺乏穩定疫苗供應的國家，越需要混打來增加疫苗施打彈性，AZ疫苗後混打或補充Boost劑型也是正向的議題。

陳椒華強調，與幕僚和幾位醫師充分討論後，深深覺得自己的不足，作為立委要探討議題，必須更細膩更用心，昨晚的發文的確不妥，「我已深切檢討，做出調整，期望能不辜負民眾的我個人的期待」。

陳椒華還說，「我也必須坦承，時代力量的資源有限，我們很關心社會議題、關心政府行政透明與公民參與，但的確缺乏許多專業人士的參與。我會記取這次錯誤，日後在議題探討上，會讓工作小組先向更多的專家請教，也請各位朋友日後能繼續給予我寶貴意見，再次感謝！」