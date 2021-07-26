快訊／新北餐廳內用仍不開放　侯友宜：視疫情狀況滾動式修正

記者杜冠霖／新北報導

新冠肺炎疫情趨緩，明（27）日起至8月9日疫情警戒將降為二級，最受矚目的餐飲業內用規範，目前雙北與部份連鎖餐廳仍堅持不內用，新北市長侯友宜表示，接下來這禮拜，會針對餐廳內用做滾動式修正。

侯友宜26日在防疫記者會上表示，降到警戒二級的過程當中，還是希望市民保持低度活動，餐廳內用方面，在這禮拜新北市府會滾動式的檢討，只要疫情能控制得更穩定、更接近地板值，相信很快就能恢復。

對於連鎖餐飲業者開放內用和借用廁所，侯友宜表示，還是要把落實防疫擺在第一，希望餐飲業做好防疫措施，這都有相關規定。

中央流行疫情指揮中心26日公布國內新增11例COVID-19確定病例，分別為10例本土及1例境外移入；另確診個案中無新增死亡。

指揮中心表示，個案分布以台北市4例為多，其次為新北市及桃園市各3例；其中8例為已知感染源、1例關聯不明、1例疫調中，將持續進行疫情調查，以釐清感染源。

指揮中心統計，截至目前國內累計1,924,661例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含1,907,614例排除)，其中15,582例確診。2020年起累計786例COVID-19死亡病例，其中778例本土，個案居住縣市分布為新北市391例、台北市295例、基隆市27例、桃園市24例、彰化縣14例、新竹縣11例、台中市4例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，台東縣、雲林縣、南投縣、高雄市及屏東縣各1例；另8例為境外移入。

▼新北市長侯友宜召開防疫記者會。（圖／新北市政府提供）

