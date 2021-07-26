旗津溺水尋獲父遺體！妻撫屍哭求「快帶兒回來」　擴大搜救6歲童

記者黃翊婷／綜合報導

李姓父子25日在高雄市旗津區貝殼館前的海域意外落水，高雄市消防局和海巡署26日清晨6時15分尋獲李父（43歲）遺體，但6歲男童依舊下落不明。李妻得知消息趕到現場，當場癱軟，跪在遺體旁痛哭，「快把XX（小孩名字）一起帶回來」，讓現場人員一陣鼻酸。目前陸海空已擴大搜索，全力搜尋失蹤的6歲男童。

▲李妻跪在丈夫的遺體旁痛哭。（圖／民眾提供，下同）

事發當時6歲弟弟與8歲姊姊在旗津區貝殼館前的海邊玩水，結果兩人疑似被海浪捲入落水，姊姊自行上後，43歲的李父發現弟弟不見了，當下就跳進海裡要救兒子。無奈父子倆落水後雙雙失蹤，經過一夜搜救，高雄市消防局和海巡署26日清晨6時15分尋獲李父遺體，但尚未找到男童的下落。

李妻接獲消息，一早趕抵現場，難過到癱軟在丈夫的遺體旁，哭喊「快把XX（小孩名字）一起帶回來」。由於失蹤的兒子還沒有找到，她強忍悲痛，在岸邊哭喊孩子的名字，希望孩子趕快回來「不要再玩了」。

▲搜救人員將遺體運上岸邊。

據了解，李男是高雄市一間房仲的店長，透過他的臉書可以發現，他不時會PO出自己和孩子們一同出遊的照片，可見平常對這兒女愛護有加。沒想到一家人25日到海邊戲水，卻從此天人永隔，讓得知噩耗的親友難過不已。

目前陸海空已擴大搜索，全力搜尋失蹤的6歲男童。

▼李男家屬25日在岸邊焦急等待救援結果。（圖／記者吳世龍攝）