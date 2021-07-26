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降級後的「微外出」別掉以輕心！這罐日本賣翻　洗不了的物件一噴瞬間除菌

日本賣翻的「抗菌神物」一噴除菌全面防護（圖／資料照）

▲擔心外出回家細菌異味也跟著進門，許多人進家門前都增加了「淨身SOP」。（圖／資料照）

消費中心／綜合報導

受新冠肺炎影響，人們更加注重自身整潔。以往著重清除肉眼看得到的髒汙，但現在連看不見的細菌，都必須消除殆盡，才能真正放心。如今民眾只要踏出家門，即便到樓下領取郵件包裹或外帶餐點，內心都容易有些焦慮，擔心將外頭細菌「帶回家」更不用說分流上班的通勤族、或在外工作的民眾，每天接觸的人事物更多，無法隨時清洗的物件、該如何能隨時「變乾淨」；加上在家時間變長，如何輕鬆維持家中環境的清新潔淨，都成為近期大家特別在意的清消重點。

日本賣翻的「抗菌神物」一噴除菌全面防護（圖／資料照）

▲專家提醒：想要針對織品除菌、去味，噴灑酒精效果不如預期還可能傷害衣料，使用織物專用的除菌消臭噴霧效果更佳。（圖／資料照）

穿了一整天的衣物，除了沾附流下的汗水與外在粉塵，還有肉眼看不到的細菌與異味會藏在織物縫隙中，尤其是裙子和褲子，只要在公共場所坐下，臀部處的衣物就會沾染到細菌，經常被大眾忽略的，還有在拿取物品、與人接觸時，總會不經意摩擦到的袖口和手肘，手提袋、帽子、鞋子等，也都難以避免的沾染上細菌。然而疫情期間，每天清洗外出上衣對一般人來說已成日常，但像是包包、外套、鞋子、安全帽等就很難天天換洗，有些人會使用酒精噴灑試圖消毒這些難洗織品，但其實不少專家近來都提醒，在織品上噴灑75%酒精不僅效果不如預期，還可能傷害衣料，甚至引發安全性上的問題。如果想要針對織品除菌，同步消除在外沾附的異味，不讓細菌及異味傍身，還是得靠專門針對織物研發的除菌消臭噴霧。

日本賣翻的「抗菌神物」一噴除菌全面防護（圖／資料照）

▲包包、外套、鞋子、安全帽這些不能天天洗的物件，近來成為民眾煩惱的問題，日本風倍清針對織物設計的除菌消臭噴霧，就成為許多人的潔淨福音。（圖／資料照）

相當注重個人衛生的日本人，舉凡環境整潔、氣味等細節無一不放過，因此他們也習慣在家中與辦公室放一瓶除菌消臭噴霧隨時噴一噴，安心的同時也維持清新潔淨的良好個人形象。有日本旅遊經驗的民眾，應該印象深刻，日本飯店或餐廳門口都會擺上一瓶針對衣物使用的除菌消臭噴霧供客人使用。就是長年穩坐日本銷售第一的「風倍清」，在台上市後也是許多人生活中不可或缺的除菌消臭神器。

日本賣翻的「抗菌神物」一噴除菌全面防護（圖／資料照）

▲▼上圖：廣受網友歡迎的經典熱賣款「高效除菌」，特別適合解決擔憂把衣服上的細菌帶回家的困擾。下圖：「無香、酒精+」這款則是讓對香味較敏感的消費者，更多了一個選擇。（圖／資料照）

日本賣翻的「抗菌神物」一噴除菌全面防護（圖／資料照）

之所以能長年在日本穩坐銷售第一，成為許多人一再回購的品牌，不少「風倍清」愛用者剖析，關鍵原因就是品牌主打能為衣物織品帶來24小時的抗菌保護力，同時還可達到99.9%安心除菌效果。其中，廣受網友歡迎的熱賣經典款「高效除菌」，特別適合解決一般人擔憂把衣服上的細菌帶回家的困擾，而近來「無香、酒精+」這款則是讓對香味較敏感的消費者，更多了一個選擇。不少居家上班族和家長使用後都表示，「現在每天睡前都會噴一下床單和枕頭，平時也會用在小朋友的衣物上，讓我們在居家防疫期間特別安心」、「最近下廚時間變多了，小套房的沙發、床單、抱枕、坐墊都會沾染味道，沙發、床墊類洗不了一直很困擾，現在只要噴一下油煙味就不見了，真的很神奇！」

日本賣翻的「抗菌神物」一噴除菌全面防護（圖／資料照）

▲備受女性消費者喜愛的「天然植萃」系列，則是多添加了100%天然萃取的植物香氛。（圖／資料照）

除臭力也令人驚豔的風倍清，強調使用日本專門研發的Odor Clear除臭技術，成分由玉米而來，主打能夠深入纖維分解掉難聞的氣味，而非只是用香味覆蓋，避免像傳統芳香噴霧，讓香臭混雜反而更難受。而近來也新推出備受女性消費者喜愛的「天然植萃」系列，則是使用添加了100%天然萃取的植物香氛，無論入手「大馬士革玫瑰」、「南法薰衣草」或「仲夏檸檬草」，在噴灑當下都能同時享受天然精油的質感香氣，及瞬間除菌消臭帶來的宅居靜謐感受。

疫情期間，人們格外在乎生活環境與品質，面對可於多樣物件使用的的「風倍清」，不妨針對日常生活中的各種織品與活動範圍都擺放一瓶便於使用，像是進出一定會經過的玄關、每天會沾惹皮脂汗臭的床鋪、通勤抵達的辦公室、全家人進出的玄關，必定要擺上一瓶，出門前順手將包包、衣物、鞋子噴灑一遍，維持長時間的抗菌保護力。客廳與臥室更要備好私心喜愛的除菌或植萃系列，一旦發現沙發、地毯和窗簾沾上這陣子在家自煮產生的油煙味，就能馬上噴灑、恢復原本清新。睡前噴過會與肌膚接觸的臥室寢具與抱枕，讓惱人的細菌臭味隨著分解散去，睡眠環境也更舒適。使用方式相當簡單，只要將布面噴到微濕後陰乾即可！

日本賣翻的「抗菌神物」一噴除菌全面防護（圖／資料照）

▲將布面噴到表面微濕，靜置陰乾就輕鬆完成除菌消臭工作（圖／資料照）。

宅家防疫更要保持自在放鬆的身心，善用累積不少口碑好評的除菌消臭噴霧，一掃隨身衣物與難洗的大型家具該怎麼辦的煩惱，幫居家空間打造出有別於以往的優雅質感。

即日起至7/29，只要至全聯門市加價購買風倍清織物除菌消臭噴霧，全系列任一件最高可折30元。

▼宅家防疫更要保持自在放鬆的身心，善用累積不少口碑好評的除菌消臭噴霧。（圖／資料照）

日本賣翻的「抗菌神物」一噴除菌全面防護（圖／資料照）

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