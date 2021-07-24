10億大麻農場搞連鎖！加盟金180萬擴點33處　鬼扯為救癌末病人　

▲▼大麻農場分散藏匿透天新厝種起來！。（圖／記者翁伊森攝）

記者翁伊森／嘉義報導

葉姓男子被控招募15名同夥，以加盟方式在嘉義縣市33處所栽種大麻，遭檢警查獲大麻植株2615株、價值近10億元，檢方今天起訴，建請法院對葉男量處無期徒刑、處1500萬元罰金。

嘉義地檢署主任檢察官兼發言人蔡英俊表示，37歲葉男於106年間，取得栽種、培育、收成大麻雌花的關鍵知識、經驗、技術及標準流程後，大量栽種大麻，自創品牌，以每10公克大麻花裝成1罐，販售獲取暴利。

檢警調查，葉嫌為加速累積財富，遂籌組製造、販賣第二級毒品大麻組織犯罪集團，首創以「加盟」、「一條龍」分工合作、共榮共利模式，招募劉姓男子等友人加入集團。

「投資人」參與投資加盟金180萬元交給葉嫌後，由葉嫌負責提供大麻幼苗、購買栽種大麻所需照明設備等物品，以及僱用專業人員安裝等事宜，投資人只要依照葉嫌所指導的栽種技術及SOP流程種植大麻，等到大麻成熟並收取大麻雌花後，葉嫌則保證以每公克至少500元價格收購大麻雌花。

蔡英俊指出，葉嫌等人分別自106年間起，在嘉義縣市承租民宅共33處，作為大麻種植場，並有專人在大麻種植場澆水、施肥等工作，大麻植株成熟後，也有專人修剪大麻花，以每10公克裝1罐方式，將大麻花裝罐、包裝、封箱，最後由葉嫌載運大麻花至台北某夜店販售。

檢警於今年3月間查獲葉姓被告等16人在33處所栽種大麻，扣得第二級毒品大麻植株2615株，成品21.7公斤等證物，檢方偵查終結，依違反毒品危害防制條例等罪嫌起訴。

承辦檢方考量被告葉男自106年間即開始栽種大麻，直到今年3月被查獲，已售出大麻數量、獲利已無從估算，危害社會治安甚大，且犯後一再狡辯，將所有責任推諉已死亡陳姓男子作為「幽靈抗辯」，對大麻花去向、不法所得、共犯結構堅不吐實。

檢方認為葉姓被告還以其製造、販毒大麻主要為救治癌末病人，所為基於「佛法」善念為搪塞，毫無反省及悔意，也未繳回不法所得，建請從重量處無期徒刑並科處1500萬元罰金，並請依組織犯罪防制條例規定宣告強制工作3年，以示懲戒。

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