　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

10億大麻農場搞連鎖！加盟金180萬擴點33處　鬼扯為救癌末病人　

▲▼大麻農場分散藏匿透天新厝種起來！嘉義地檢指揮警方一口氣查獲19處。（圖／記者翁伊森攝）

▲▼大麻農場分散藏匿透天新厝種起來！。（圖／記者翁伊森攝）

記者翁伊森／嘉義報導

葉姓男子被控招募15名同夥，以加盟方式在嘉義縣市33處所栽種大麻，遭檢警查獲大麻植株2615株、價值近10億元，檢方今天起訴，建請法院對葉男量處無期徒刑、處1500萬元罰金。

嘉義地檢署主任檢察官兼發言人蔡英俊表示，37歲葉男於106年間，取得栽種、培育、收成大麻雌花的關鍵知識、經驗、技術及標準流程後，大量栽種大麻，自創品牌，以每10公克大麻花裝成1罐，販售獲取暴利。

▲▼大麻農場分散藏匿透天新厝種起來！嘉義地檢指揮警方一口氣查獲19處。（圖／記者翁伊森攝）

檢警調查，葉嫌為加速累積財富，遂籌組製造、販賣第二級毒品大麻組織犯罪集團，首創以「加盟」、「一條龍」分工合作、共榮共利模式，招募劉姓男子等友人加入集團。

「投資人」參與投資加盟金180萬元交給葉嫌後，由葉嫌負責提供大麻幼苗、購買栽種大麻所需照明設備等物品，以及僱用專業人員安裝等事宜，投資人只要依照葉嫌所指導的栽種技術及SOP流程種植大麻，等到大麻成熟並收取大麻雌花後，葉嫌則保證以每公克至少500元價格收購大麻雌花。

蔡英俊指出，葉嫌等人分別自106年間起，在嘉義縣市承租民宅共33處，作為大麻種植場，並有專人在大麻種植場澆水、施肥等工作，大麻植株成熟後，也有專人修剪大麻花，以每10公克裝1罐方式，將大麻花裝罐、包裝、封箱，最後由葉嫌載運大麻花至台北某夜店販售。

檢警於今年3月間查獲葉姓被告等16人在33處所栽種大麻，扣得第二級毒品大麻植株2615株，成品21.7公斤等證物，檢方偵查終結，依違反毒品危害防制條例等罪嫌起訴。

承辦檢方考量被告葉男自106年間即開始栽種大麻，直到今年3月被查獲，已售出大麻數量、獲利已無從估算，危害社會治安甚大，且犯後一再狡辯，將所有責任推諉已死亡陳姓男子作為「幽靈抗辯」，對大麻花去向、不法所得、共犯結構堅不吐實。

檢方認為葉姓被告還以其製造、販毒大麻主要為救治癌末病人，所為基於「佛法」善念為搪塞，毫無反省及悔意，也未繳回不法所得，建請從重量處無期徒刑並科處1500萬元罰金，並請依組織犯罪防制條例規定宣告強制工作3年，以示懲戒。

最受歡迎香氛品牌兩種熱銷香味一次收可混搭疊擦更有特色

ET快訊
外送到「18億陶朱隱園」　網笑：小費就轉6000元！餐點明細
快訊／「柔道型男」楊勇緯　擊敗荷蘭選手晉級4強
福原愛死守東奧「狂拍中國隊進場」　就是不提台灣！被踢出球評陣
友嗨：爸媽都打疫苗了！　藍心湄「細看英文」尷尬問：要告訴她嗎
快訊／桌球混雙林鄭配太強勢　4比0宰印度組合晉8強
快訊／再傳捷報！驚奇柔道女將林真豪　「最後16秒終結對手」闖

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

烟花強風雨彈狂轟北台　瑞芳新柑橋路段榕樹倒塌壓毀2車

烏日偵查隊長被爆逼信教捐款　他反擊：不滿考績差亂檢舉

誆中獎換下注！一張廢紙連詐西門町彩券行　賴皮男：我沒錢還

烟花挾豪雨！新北「秀朗橋下游＋左岸觀河亭」自行車道淹沒

彰化慶欣欣煉鋼廠大火毒煙四竄　空污最重將罰500萬

杜卡迪用廢五金半價入手！圈內人曝「300無牌哥」黑歷史：老鼠屎

神鬼房仲找人頭詐屋主辦過戶　貸走900多萬落跑

28歲男抽菸沒戴罩！賴皮坐地上不走…腰間「露出一截」秒被警壓制

高雄女躺馬路想碰瓷？疫情失業又丟了「免費飯票」...喝醉了

10億大麻農場搞連鎖！加盟金180萬擴點33處　鬼扯為救癌末病人　

太神啦！小客車卡「超狹窄車位」　老司機巴庫N次...90秒完美移出

中華隊進場NHK主播喊台湾です　網友嗨翻：今晚最感動4個字！

27歲正妹網紅蘇日曼「罹胃癌晚期」淚崩！　多處骨轉移…消瘦輪椅代步

西班牙公司「3D列印」素食牛排　試吃民眾驚喜：不像傳統但好吃！

吉普車滅頂畫面曝！88萬全泡水　賣車廠秒賠70萬車主：修護麻煩

《賀先生》超萌奶娃助攻魏哲鳴追妻　「出門前要親媽咪」...親吻胡意旋脖子

騎士停紅燈舉起啞鈴「微運動」　街頭健身網驚：時間管理大師？

王識賢《神之鄉》暖唱《心肝寶貝》　Janet「聽到女兒喊媽」淚崩了QQ

騎重機界法拉利上台74線狂飆！ 時速破300公里「儀表板成直線」

二級警戒指引「草案一次看」！　室內限制50人、餐廳內用梅花座

烟花強風雨彈狂轟北台　瑞芳新柑橋路段榕樹倒塌壓毀2車

烏日偵查隊長被爆逼信教捐款　他反擊：不滿考績差亂檢舉

誆中獎換下注！一張廢紙連詐西門町彩券行　賴皮男：我沒錢還

烟花挾豪雨！新北「秀朗橋下游＋左岸觀河亭」自行車道淹沒

彰化慶欣欣煉鋼廠大火毒煙四竄　空污最重將罰500萬

杜卡迪用廢五金半價入手！圈內人曝「300無牌哥」黑歷史：老鼠屎

神鬼房仲找人頭詐屋主辦過戶　貸走900多萬落跑

28歲男抽菸沒戴罩！賴皮坐地上不走…腰間「露出一截」秒被警壓制

高雄女躺馬路想碰瓷？疫情失業又丟了「免費飯票」...喝醉了

10億大麻農場搞連鎖！加盟金180萬擴點33處　鬼扯為救癌末病人　

烟花強風雨彈狂轟北台　瑞芳新柑橋路段榕樹倒塌壓毀2車

東奧國手團11人來自新北　侯友宜：要成為選手最大後盾

南韓國會通過第5次紓困！88%民眾「每人領25萬韓元」　下月中發放

驚奇林真豪8強落敗　仍有拼銅牌機會

疫情期要員工簽「減薪協議」紓困金卡關　勞工局介入協助！

快訊／金門跟進「開放內用」！楊鎮浯：均依中央相關規範

媽我回來了！黑白汪「穿長長雨靴」出現　跟上衣同系列超呆萌

風雨英雄曝！烟花襲北台山區904戶停電　這一幕讓人感謝

外送到「18億陶朱隱園」　網笑：小費就轉6000元！餐點明細看傻了

壓制王楊勇緯　擊敗荷蘭選手晉級4強

一坨「方正扁扁貓」黏在路中！　暖女嚇哭以為車禍...近看秒傻眼

社會熱門新聞

快訊／漏電元凶抓到了！高雄鳳山女子觸電身亡原因曝　

台中「300公里杜卡迪」車主身分起底　連買手套皮衣都要想

快訊／台中賓士颱風夜墜6米深柳川　駕駛失蹤

永和里長遭當街痛毆　藏鏡人落網3煞動機曝光

櫻花妹遇惡房東　驚恐帶行李逃跑

蘿莉塔慘了！跟風罵人「婊婊的」遭訴

即／2歲姊睡覺橫壓　5月大男嬰送醫亡

國中棒球隊驚爆霸凌　 囂嗆校長：不是在玩

快訊／新北女騎士遭廂型車撞噴　宣告不治

軍迷近距離直擊塔江艦直呼過癮

勾人夫5度摩鐵激戰！已婚櫃姐喊：犯了不該犯的錯

陌生甜美辣妹「教投資」！他秒奔銀行

前四海幫主趙經華傳病逝

杜卡迪車神飆破300　囂張騎士下場曝

更多熱門

相關新聞

人間佛教閱讀研討會首場

人間佛教閱讀研討會首場

人間佛教讀書會2020年台灣區首場人間佛教閱讀研討會《星雲大師全集》《佛法真義》，於12日在佛光山南台別院熱絡登場，透過佛光山叢林學院男眾學部教務主任慧喜法師經典導讀。

李永然從社會事件談法律與佛法

李永然從社會事件談法律與佛法

李昌鈺感恩慈濟對警察的支持

李昌鈺感恩慈濟對警察的支持

台大教授買大麻種子　辯「泡水飲用實踐佛法」

台大教授買大麻種子　辯「泡水飲用實踐佛法」

唐美雲歌仔戲團靜思堂「以戲說法」演繹

唐美雲歌仔戲團靜思堂「以戲說法」演繹

關鍵字：

大麻植株佛法救治癌末

讀者迴響

熱門新聞

南韓主播介紹東奧「台灣選手進場」

「鬼門提早開」4生肖恐遇劫數

健身教練傳播鍵40染疫　開直播：讓大家知道我很好

快訊／漏電元凶抓到了！高雄鳳山女子觸電身亡原因曝　

福原愛死守奧運開幕式：期待China跟Japan

男友跟親姊同床！她見2人「親密行為」崩潰

貓媽嘴叼喵寶寶　整坨塞給小主人

台灣隊進場「騰訊切畫面」！直播變脫口秀

中國水球女隊長爆紅　23歲大眼妹辣照瘋傳

美國醫療機構出現「超級真菌」傳播

大陸翻拍《九品芝麻官》！　超兇戚秦氏登場

戴資穎「旅館不夠乾淨皮膚就會癢」　奪金關鍵在她左手上！

《屍戰朝鮮》人吃人是真的！

公司徵業務沒人！改名「助理」秒收200履歷

熊貓爆BUG！「滿500折500」有人收到了

更多

最夯影音

更多
太神啦！小客車卡「超狹窄車位」　老司機巴庫N次...90秒完美移出

太神啦！小客車卡「超狹窄車位」　老司機巴庫N次...90秒完美移出
中華隊進場NHK主播喊台湾です　網友嗨翻：今晚最感動4個字！

中華隊進場NHK主播喊台湾です　網友嗨翻：今晚最感動4個字！

27歲正妹網紅蘇日曼「罹胃癌晚期」淚崩！　多處骨轉移…消瘦輪椅代步

27歲正妹網紅蘇日曼「罹胃癌晚期」淚崩！　多處骨轉移…消瘦輪椅代步

西班牙公司「3D列印」素食牛排　試吃民眾驚喜：不像傳統但好吃！

西班牙公司「3D列印」素食牛排　試吃民眾驚喜：不像傳統但好吃！

吉普車滅頂畫面曝！88萬全泡水　賣車廠秒賠70萬車主：修護麻煩

吉普車滅頂畫面曝！88萬全泡水　賣車廠秒賠70萬車主：修護麻煩

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

中華隊加油！最強賽事全紀錄

中華隊加油！最強賽事全紀錄

ETtoday與你一起為選手加油！最即時！最多元！最豐富的新聞全在這裡！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

毛孩涼一夏 送毛孩洗香香

毛孩涼一夏 送毛孩洗香香

即日起至7月底至寵物雲毛毛商城消費，滿額再送毛孩洗澡體驗券！快讓毛孩涼一夏～

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面